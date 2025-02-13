Tuyển Chuyên viên pháp chế Tập Đoàn CEO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại Tập Đoàn CEO
- Hà Nội: Tầng 5, Tháp CEO, HH2
- 1, Đô thị mới Mễ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Huyện Quảng Ninh
Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận
+ Tư vấn về khía cạnh pháp lý trong các hoạt động của Công ty, tranh chấp (nếu có)
+ Xây dựng các biểu mẫu hợp đồng, soạn thảo các văn bản phục vụ cho công tác kinh doanh của Công ty.
+ Tập hợp vướng mắc trong quá trình kinh doanh của Công ty.
+ Thực hiện các thủ tục hành chính tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
+ Thực hiện hoạt động đào tạo nội bộ, phổ biến pháp luật trong Công ty
+ Tham gia nghiên cứu các hồ sơ, dự án để công ty quyết định M&A dự án; tham gia đàm phán, trao đổi với đối tác, soạn thảo hợp đồng và các văn bản có liên quan đến M&A dự án. Thực hiện chuẩn bị hồ sơ, các thủ tục pháp lý dư án, làm việc với cơ quan nhà nước có liên quan.
- Chủ trì làm việc với đơn vị tư vấn quản lý thiết kế các công tác liên quan đến thiết kế kiến trúc.
- Lập nhiệm vụ thiết kế, kế hoạch các công việc liên quan, giám sát tác giả.
- Lập báo cáo công việc hàng tuần, hàng tháng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Tập Đoàn CEO Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn CEO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
