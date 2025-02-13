Tuyển Chuyên viên pháp chế Tập Đoàn CEO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

+ Tư vấn về khía cạnh pháp lý trong các hoạt động của Công ty, tranh chấp (nếu có)

+ Xây dựng các biểu mẫu hợp đồng, soạn thảo các văn bản phục vụ cho công tác kinh doanh của Công ty.

+ Tập hợp vướng mắc trong quá trình kinh doanh của Công ty.

+ Thực hiện các thủ tục hành chính tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

+ Thực hiện hoạt động đào tạo nội bộ, phổ biến pháp luật trong Công ty

+ Tham gia nghiên cứu các hồ sơ, dự án để công ty quyết định M&A dự án; tham gia đàm phán, trao đổi với đối tác, soạn thảo hợp đồng và các văn bản có liên quan đến M&A dự án. Thực hiện chuẩn bị hồ sơ, các thủ tục pháp lý dư án, làm việc với cơ quan nhà nước có liên quan.

- Chủ trì làm việc với đơn vị tư vấn quản lý thiết kế các công tác liên quan đến thiết kế kiến trúc.

- Lập nhiệm vụ thiết kế, kế hoạch các công việc liên quan, giám sát tác giả.

- Lập báo cáo công việc hàng tuần, hàng tháng.