Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty TNHH MD37 làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 30 Triệu

Mức lương 8 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 8 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Đà Nẵng - Quảng Trị - Nghệ An ...và 2 địa điểm khác, Thị xã Quảng Trị

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 8 - 30 Triệu

Nghiên cứu, phân tích và soạn thảo các văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động tài chính của công ty.

Cố vấn pháp lý cho các bộ phận khác nhau trong công ty về các vấn đề pháp luật liên quan đến hoạt động tài chính.

Tham gia vào quá trình đàm phán và ký kết các hợp đồng, thỏa thuận có liên quan đến hoạt động tài chính.

Giám sát và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động tài chính của công ty.

Thực hiện các công việc pháp lý khác theo yêu cầu của cấp trên.

Theo dõi và cập nhật các văn bản pháp luật, chính sách liên quan đến lĩnh vực tài chính.

Tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý rủi ro pháp lý trong lĩnh vực tài chính.

Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp lý, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính.

Hiểu biết sâu rộng về các luật, nghị định, thông tư liên quan đến hoạt động tài chính.

Kỹ năng phân tích, tổng hợp thông tin tốt.

Kỹ năng soạn thảo văn bản pháp lý sắc bén, chính xác.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Trung thực, cẩn thận, chịu được áp lực công việc.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Tại Công ty TNHH MD37 Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.

Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MD37

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin