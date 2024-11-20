Tuyển Ngân hàng Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Mỹ Hào

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

+ Thực hiện kiểm đếm, đóng bó/bao/túi: tiền mặt, ngoại tệ, vàng trong phạm vi được phân công theo đúng quy trình, quy định.

+ Thực hiện tiếp quỹ, hoàn quỹ các máy ATM của Đơn vị.

+ Nghiên cứu, nắm vững quy trình nghiệp vụ ngân quỹ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành: tài chính, ngân hàng, kế toán, quản trị kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.

+ Có kiến thức lĩnh vực ngân quỹ.

+ Nắm vững chế độ chính sách, quy trình, quy định về Nghiệp vụ ngân quỹ của Ngân hàng Nhà nước và của HDBank.

Tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm

Du Lịch

Phụ cấp

Đồng phục

Chế độ thưởng

Chăm sóc sức khỏe

Đào tạo

Tăng lương

Công tác phí

Phụ cấp thâm niên

Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company

