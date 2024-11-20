Tuyển Ngân hàng Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Ngân hàng Tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: Mỹ Hào
Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
+ Thực hiện kiểm đếm, đóng bó/bao/túi: tiền mặt, ngoại tệ, vàng trong phạm vi được phân công theo đúng quy trình, quy định.
+ Thực hiện tiếp quỹ, hoàn quỹ các máy ATM của Đơn vị.
+ Nghiên cứu, nắm vững quy trình nghiệp vụ ngân quỹ.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành: tài chính, ngân hàng, kế toán, quản trị kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
+ Có kiến thức lĩnh vực ngân quỹ.
+ Nắm vững chế độ chính sách, quy trình, quy định về Nghiệp vụ ngân quỹ của Ngân hàng Nhà nước và của HDBank.
Tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Phụ cấp thâm niên
Nghỉ phép năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
