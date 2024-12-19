Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty Cổ Phần Hawaco Miền Trung làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 13 - 15 Triệu

Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty Cổ Phần Hawaco Miền Trung làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 13 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Hawaco Miền Trung
Ngày đăng tuyển: 19/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/01/2025
Công Ty Cổ Phần Hawaco Miền Trung

Chuyên viên quản lý chất lượng (QA)

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Tại Công Ty Cổ Phần Hawaco Miền Trung

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- Tầng 6, Toà Nhà DMT Group, Số 484

- 486 Đường 2 Tháng 9, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

- Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư quản lý chất lượng
-
- Đọc hiểu bản vẽ thiết kế thi công công nghệ, chỉ dẫn kỹ thuật để giám sát việc thực hiện, giám sát việc thi công lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật;
- Nghiệm thu vật liệu, thiết bị đầu vào theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Lập hồ sơ quản lý chất lượng, hồ sơ thanh toán và quyết toán công trình;
- Phân tích lỗi sự cố sản phẩm khi vận hành, đưa ra giải pháp để khắc phục sự cố sau bán hàng

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên nghành điện, hệ thống điện, thiết bị điện;
- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm;
- Thành thạo tin học văn phòng và các phần mền chuyên dụng xây dựng;
- Có thể đi công tác xa nhà;
- Có khả năng chịu được áp lực công việc;
- Có kỹ năng làm việc nhóm;

Tại Công Ty Cổ Phần Hawaco Miền Trung Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: từ 13-15 triệu/tháng ( tùy theo năng lực);
- Phúc lợi khác: quà tặng ngày sinh nhật, lễ 30/4 và 1/5, quà 1/6 và 20/10, quà tết nguyên đán, tết dương lịch;
- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi, BHXH theo quy định của Luật Lao động hiện hành;
- Được tham gia chương trình Team Buiding, du lịch thường niên cho CBNV, câu lạc bộ Pickleball.
- Được khám sức khỏe định kỳ
- Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo.
- Được đào tạo nhiều kiến thức, kỹ năng chuyên môn khác.
- Có cơ hội phát triển sự nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hawaco Miền Trung

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Hawaco Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Hawaco Miền Trung

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 6, tòa nhà DMT GROUP, Số 484-486 đường 2 Tháng 9, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-quan-ly-chat-luong-qa-thu-nhap-13-15-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-da-nang-job271783
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 40 Triệu
Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Hạn nộp: 12/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 35 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 - 10 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM
Hạn nộp: 31/05/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 26/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nhà hàng Pizza 4P\'s
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Nhà hàng Pizza 4P\'s làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Nhà hàng Pizza 4P\'s
Hạn nộp: 25/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp (GTF)
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp (GTF) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp (GTF)
Hạn nộp: 18/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 18 - 26 Triệu
Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Hạn nộp: 22/05/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 18 - 26 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 18/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LOVEHEALTH
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) CÔNG TY TNHH LOVEHEALTH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH LOVEHEALTH
Hạn nộp: 15/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 40 Triệu
Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Hạn nộp: 05/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 35 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 - 10 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Magenweb Việt Nam
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công ty CP Magenweb Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty CP Magenweb Việt Nam
Hạn nộp: 09/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Premo Việt Nam
Tuyển Product Marketing Công ty TNHH Premo Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 1 - 2 USD
Công ty TNHH Premo Việt Nam
Hạn nộp: 22/10/2025
Đà Nẵng Còn 27 ngày để ứng tuyển 1 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần Searefico Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Hạn nộp: 21/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Quảng Ninh Quảng Nam Đà Nẵng Còn 26 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Hạn nộp: 19/10/2025
Đà Nẵng Còn 24 ngày để ứng tuyển 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Hạn nộp: 03/10/2025
Đà Nẵng Còn 8 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Hạn nộp: 02/10/2025
Đà Nẵng Còn 7 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP TM XNK Uyên Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu
Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Đà Nẵng Còn 2 ngày để ứng tuyển 35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 36 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 1 - 2 Triệu
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 5 ngày để ứng tuyển 0.5 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BANTAM POINT
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH BANTAM POINT làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BANTAM POINT
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Hải Phòng Đà Nẵng Thanh Hóa Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THIÊN BẢO
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THIÊN BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THIÊN BẢO
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
Hạn nộp: 09/10/2025
Hồ Chí Minh Long An Còn 14 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SÔNG MÃ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SÔNG MÃ làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SÔNG MÃ
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 36 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thiết bị Kỹ thuật Labvietchem
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần Thiết bị Kỹ thuật Labvietchem làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Thiết bị Kỹ thuật Labvietchem
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH BẢO ANH
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH BẢO ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH BẢO ANH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 40 Triệu
Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Hạn nộp: 12/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 35 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 - 10 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM
Hạn nộp: 31/05/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 26/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nhà hàng Pizza 4P\'s
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Nhà hàng Pizza 4P\'s làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Nhà hàng Pizza 4P\'s
Hạn nộp: 25/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp (GTF)
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp (GTF) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp (GTF)
Hạn nộp: 18/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 18 - 26 Triệu
Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Hạn nộp: 22/05/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 18 - 26 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 18/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LOVEHEALTH
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) CÔNG TY TNHH LOVEHEALTH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH LOVEHEALTH
Hạn nộp: 15/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 40 Triệu
Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Hạn nộp: 05/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 35 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 - 10 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Magenweb Việt Nam
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công ty CP Magenweb Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty CP Magenweb Việt Nam
Hạn nộp: 09/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm