Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty Cổ Phần Hawaco Miền Trung làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Tầng 6, Toà Nhà DMT Group, Số 484 - 486 Đường 2 Tháng 9, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

- Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư quản lý chất lượng

-

- Đọc hiểu bản vẽ thiết kế thi công công nghệ, chỉ dẫn kỹ thuật để giám sát việc thực hiện, giám sát việc thi công lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Nghiệm thu vật liệu, thiết bị đầu vào theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Lập hồ sơ quản lý chất lượng, hồ sơ thanh toán và quyết toán công trình;

- Phân tích lỗi sự cố sản phẩm khi vận hành, đưa ra giải pháp để khắc phục sự cố sau bán hàng

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên nghành điện, hệ thống điện, thiết bị điện;

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm;

- Thành thạo tin học văn phòng và các phần mền chuyên dụng xây dựng;

- Có thể đi công tác xa nhà;

- Có khả năng chịu được áp lực công việc;

- Có kỹ năng làm việc nhóm;

Tại Công Ty Cổ Phần Hawaco Miền Trung Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: từ 13-15 triệu/tháng ( tùy theo năng lực);

- Phúc lợi khác: quà tặng ngày sinh nhật, lễ 30/4 và 1/5, quà 1/6 và 20/10, quà tết nguyên đán, tết dương lịch;

- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi, BHXH theo quy định của Luật Lao động hiện hành;

- Được tham gia chương trình Team Buiding, du lịch thường niên cho CBNV, câu lạc bộ Pickleball.

- Được khám sức khỏe định kỳ

- Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo.

- Được đào tạo nhiều kiến thức, kỹ năng chuyên môn khác.

- Có cơ hội phát triển sự nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hawaco Miền Trung

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin