Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công ty Cổ phần Hasky làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Tại Công ty Cổ phần Hasky
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Sân bay Tân Sơn Nhất, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh
- Toà nhà SUDICO, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
1. Lập, quản lý hồ sơ pháp lý, chất lượng, khối lượng, hoàn công dự án;
2. Làm việc với CĐT, TVGS… để phê duyệt hồ sơ pháp lý và nghiệm thu thanh quyết toán tại dự án;
3. Lập báo cáo định kỳ.
4. Các công việc cụ thể trao đổi trong quá trình phỏng vấn
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Tốt nghiệp ĐH/CĐ chuyên ngành Xây dựng, hoặc các chuyên ngành có liên quan...;
2. Thành thạo các phần mềm chuyên môn;
3. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương các công trình xây dựng dân dụng/nhôm kính
2. Thành thạo các phần mềm chuyên môn;
3. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương các công trình xây dựng dân dụng/nhôm kính
Tại Công ty Cổ phần Hasky Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thoả thuận 15-20 triệu + Thưởng theo năng suất và hiệu quả làm việc.
Phụ cấp ăn ca, và hỗ trợ ăn ở, đi lại với ứng viên ở xa công trình.
Chế độ: Đóng BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của nhà nước.
Phụ cấp ăn ca, và hỗ trợ ăn ở, đi lại với ứng viên ở xa công trình.
Chế độ: Đóng BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Hasky
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI