Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công ty Cổ phần Hasky làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Sân bay Tân Sơn Nhất, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh - Toà nhà SUDICO, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1. Lập, quản lý hồ sơ pháp lý, chất lượng, khối lượng, hoàn công dự án;

2. Làm việc với CĐT, TVGS… để phê duyệt hồ sơ pháp lý và nghiệm thu thanh quyết toán tại dự án;

3. Lập báo cáo định kỳ.

4. Các công việc cụ thể trao đổi trong quá trình phỏng vấn

1. Tốt nghiệp ĐH/CĐ chuyên ngành Xây dựng, hoặc các chuyên ngành có liên quan...;

2. Thành thạo các phần mềm chuyên môn;

3. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương các công trình xây dựng dân dụng/nhôm kính

Tại Công ty Cổ phần Hasky Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thoả thuận 15-20 triệu + Thưởng theo năng suất và hiệu quả làm việc.

Phụ cấp ăn ca, và hỗ trợ ăn ở, đi lại với ứng viên ở xa công trình.

Chế độ: Đóng BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của nhà nước.

