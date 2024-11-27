Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công ty Cổ phần Hasky làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Hasky
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Công ty Cổ phần Hasky

Chuyên viên quản lý chất lượng (QA)

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Sân bay Tân Sơn Nhất, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh

- Toà nhà SUDICO, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội, Quận Tân Bình

1. Lập, quản lý hồ sơ pháp lý, chất lượng, khối lượng, hoàn công dự án;
2. Làm việc với CĐT, TVGS… để phê duyệt hồ sơ pháp lý và nghiệm thu thanh quyết toán tại dự án;
3. Lập báo cáo định kỳ.
4. Các công việc cụ thể trao đổi trong quá trình phỏng vấn

1. Tốt nghiệp ĐH/CĐ chuyên ngành Xây dựng, hoặc các chuyên ngành có liên quan...;
2. Thành thạo các phần mềm chuyên môn;
3. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương các công trình xây dựng dân dụng/nhôm kính

Lương thoả thuận 15-20 triệu + Thưởng theo năng suất và hiệu quả làm việc.
Phụ cấp ăn ca, và hỗ trợ ăn ở, đi lại với ứng viên ở xa công trình.
Chế độ: Đóng BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của nhà nước.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 14, tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, HN

