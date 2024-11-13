Tuyển Kinh doanh kênh MT Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 416 - 420 Lý Thường Kiệt, Tân Bình, TP HCM, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với đội ngũ bán hàng để đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra suôn sẻ

Xử lý đơn hàng từ các kênh bán hàng hiện đại (MT) và thương mại điện tử

Theo dõi, cập nhật và báo cáo tình trạng đơn hàng, hàng tồn kho

Quản lý và cập nhật thông tin sản phẩm trên các nền tảng thương mại điện tử

Phân tích dữ liệu bán hàng, lập báo cáo định kỳ và đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu quả kinh doanh

Hỗ trợ xây dựng và thực hiện các chiến dịch khuyến mãi, marketing cho các kênh MT và thương mại điện tử

Phối hợp với bộ phận logistics để đảm bảo việc giao hàng đúng hẹn và hiệu quả

Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến đơn hàng, khiếu nại của khách hàng

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm vị trí tương đương

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, hoặc các ngành liên quan

Thành thạo Microsoft Office, đặc biệt là Excel

Có kỹ năng phân tích kinh doanh tốt

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm hiệu quả

Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt

Có khả năng đa nhiệm và quản lý thời gian hiệu quả

Cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về thị trường bán lẻ và thương mại điện tử

Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực

Được tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định của pháp luật

Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định

Cơ hội học hỏi và phát triển trong môi trường chuyên nghiệp

Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và quản lý

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hằng năm

Thưởng hiệu suất công việc, thưởng lễ, Tết

Môi trường làm việc năng động, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành

