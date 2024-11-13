Tuyển Kinh doanh kênh MT Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/12/2024
Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Kinh doanh kênh MT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh MT Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 416

- 420 Lý Thường Kiệt, Tân Bình, TP HCM, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với đội ngũ bán hàng để đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra suôn sẻ
Xử lý đơn hàng từ các kênh bán hàng hiện đại (MT) và thương mại điện tử
Theo dõi, cập nhật và báo cáo tình trạng đơn hàng, hàng tồn kho
Quản lý và cập nhật thông tin sản phẩm trên các nền tảng thương mại điện tử
Phân tích dữ liệu bán hàng, lập báo cáo định kỳ và đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu quả kinh doanh
Hỗ trợ xây dựng và thực hiện các chiến dịch khuyến mãi, marketing cho các kênh MT và thương mại điện tử
Phối hợp với bộ phận logistics để đảm bảo việc giao hàng đúng hẹn và hiệu quả
Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến đơn hàng, khiếu nại của khách hàng

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm vị trí tương đương
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, hoặc các ngành liên quan
Thành thạo Microsoft Office, đặc biệt là Excel
Có kỹ năng phân tích kinh doanh tốt
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm hiệu quả
Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt
Có khả năng đa nhiệm và quản lý thời gian hiệu quả
Cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về thị trường bán lẻ và thương mại điện tử

Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực
Được tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định của pháp luật
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định
Cơ hội học hỏi và phát triển trong môi trường chuyên nghiệp
Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và quản lý
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hằng năm
Thưởng hiệu suất công việc, thưởng lễ, Tết
Môi trường làm việc năng động, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Khu công nghiệp Thanh Liêm,Thị Trấn Kiện Kê

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

