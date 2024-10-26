Tuyển Chuyên Viên Thẩm Định thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ BIG VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ BIG VIỆT NAM

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ BIG VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thái Nguyên: Số 638 đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện định giá tài sản, tư vấn giá, xác nhận kết quả định giá, v.v...cho Khách hàng đảm bảo kịp thời, chính xác, khách quan và hiệu quả theo đúng quy định hiện hành của Công ty và pháp luật; Trực tiếp khảo sát, nghiên cứu thị trường, thu thập thông tin, lập báo cáo đánh giá diễn biến thị trường. Hoàn thiện báo cáo, chứng thư thẩm định giá. Chịu trách nhiệm chính về chất lượng kết quả Báo cáo Tư vấn giá, dữ liệu giá, v.v...đã thực hiện và chất lượng xác nhận kết quả định giá trước Ban lãnh đạo theo quy định của công ty và pháp luật;
Thực hiện định giá tài sản, tư vấn giá, xác nhận kết quả định giá, v.v...cho Khách hàng đảm bảo kịp thời, chính xác, khách quan và hiệu quả theo đúng quy định hiện hành của Công ty và pháp luật;
Trực tiếp khảo sát, nghiên cứu thị trường, thu thập thông tin, lập báo cáo đánh giá diễn biến thị trường.
Hoàn thiện báo cáo, chứng thư thẩm định giá. Chịu trách nhiệm chính về chất lượng kết quả Báo cáo Tư vấn giá, dữ liệu giá, v.v...đã thực hiện và chất lượng xác nhận kết quả định giá trước Ban lãnh đạo theo quy định của công ty và pháp luật;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Thẩm định giá/Kinh tế/Tài chính – Ngân hàng, quản lý đất đai, kinh tế phát triển, luật, kiểm toán. Các bạn mới ra trường sẽ được đào tạo, hưỡng dẫn nghiệp vụ Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc thẩm định giá 1 năm trở lên tại các Công ty thẩm định giá, Ngân hàng (ưu tiên kinh nghiệm thẩm định bất động sản). Có sức khỏe tốt, có khả năng di chuyển tác nghiệp tại địa bàn công tác và ngoại tỉnh.
Học vấn: tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Thẩm định giá/Kinh tế/Tài chính – Ngân hàng, quản lý đất đai, kinh tế phát triển, luật, kiểm toán.
Các bạn mới ra trường sẽ được đào tạo, hưỡng dẫn nghiệp vụ
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc thẩm định giá 1 năm trở lên tại các Công ty thẩm định giá, Ngân hàng (ưu tiên kinh nghiệm thẩm định bất động sản).
Có sức khỏe tốt, có khả năng di chuyển tác nghiệp tại địa bàn công tác và ngoại tỉnh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ BIG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : 8-15tr + Thưởng hồ sơ + (Phụ cấp ăn ca, Chi phí đi Khảo sát) Thời gian làm việc: 8h/ngày từ Thứ 2 đến hết sáng thứ 7 (Nghỉ chủ nhật, lễ Tết...) Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp. Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc. Được đóng BHXH, BHYT, BHTN,Bảo Hiểm Nhân Thọ Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty. Thưởng: Theo kết quả kinh doanh của Công ty Đi du lịch hàng năm: Theo chế độ của Công ty.
Thu nhập : 8-15tr + Thưởng hồ sơ + (Phụ cấp ăn ca, Chi phí đi Khảo sát)
Thời gian làm việc: 8h/ngày từ Thứ 2 đến hết sáng thứ 7 (Nghỉ chủ nhật, lễ Tết...)
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN,Bảo Hiểm Nhân Thọ
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
Thưởng: Theo kết quả kinh doanh của Công ty
Đi du lịch hàng năm: Theo chế độ của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ BIG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ BIG VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ BIG VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 638 Lương Ngọc Quyến, Đồng Quang, TP Thái Nguyên, TN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

