Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NEWWAY làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NEWWAY
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NEWWAY

Truyền thông nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NEWWAY

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Biệt thự Sao Biển SB23

- 173, Vinhomes Ocean Park, Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Sản xuất và sáng tạo nội dung trên các kênh online (Page - tiktok - website, mạng xã hội…) và offline nhằm xây dựng hình ảnh thương hiệu Công ty.
Biên tập, soạn thảo và viết bài PR, Hoạt động vinh danh, bài quảng cáo đăng báo chí.
Tham gia cùng team xây dựng và quản lý các chiến dịch Marketing, đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho chiến dịch Marketing.
Thực hiện công tác truyền thông nội bộ trong công ty, đảm bảo thông tin được thông suốt và đồng nhất.
Cùng phòng ban lên ý tưởng, tổ chức, dẫn dắt các chương trình, hoạt động tập thể nhằm tạo sự gắn kết và văn hoá doanh nghiệp lành mạnh.
Quản lý các kênh Social của công ty: Facebook, Website, Youtube, Tiktok,…
Các nhiệm vụ được giao khác theo phân công của Giám đốc Marketing.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính Độ tuổi: Nam / Nữ – 22 tuổi trở lên;
Kinh nghiệm tối thiểu 01 năm làm trong lĩnh vực Marketing, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm về Content Marketing hoặc Truyền thông ngành Bất động sản
Phẩm chất/ Thái độ; Kiên trì, trung thực, cầu tiến;
Trình độ/ Kiến thức: Đại học trở lên;
Khả năng viết bài và bắt kịp xu hướng tốt
Kỹ năng: Tin học VP thành thạo, kỹ năng lập kế hoạch, giải quyết vấn đề phát sinh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NEWWAY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn bao gồm: Lương cơ bản + Thưởng theo KQLV + Thưởng theo KQKD của công ty
Lương cơ bản chính thức: 13.000.000 - 15.000.000 triệu hoặc thỏa thuận theo năng lực, thử việc trong 2 tháng, hưởng 85%
13.000.000 - 15.000.000 triệu
Thưởng các ngày lễ, Tết, tháng lương thứ 13.
Được cung cấp máy tính, trang thiết bị phục vụ công việc
Thường xuyên tham gia đào tạo phát triển kỹ năng, chuyên môn
Môi trường thân thiện, chia sẻ, đồng hành.
Được hưởng chế độ BHXH và phúc lợi xã hội khác theo đúng quy định của pháp luật
Chương trình Teambuilding, du lịch: 02 lần/năm: 01 lần trong nước, 01 lần nước ngoài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NEWWAY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NEWWAY

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NEWWAY

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Sao biển 23-173, Vinhomes Ocean Park, Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

