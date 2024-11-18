Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CP TƯ VẤN DU HỌC UE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CP TƯ VẤN DU HỌC UE
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
Tư vấn du học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn du học Tại CÔNG TY CP TƯ VẤN DU HỌC UE

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 916 Lạc Long Quân, Phường 8, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Tư vấn du học

Tư vấn cho học sinh, phụ huynh về các chương trình du học phù hợp với nhu cầu, khả năng và mục tiêu của học sinh.
Cung cấp thông tin về các trường học, ngành học, chi phí du học, thủ tục xin visa, ...
Quản lý và sắp xếp lịch học ielts cho học sinh, giáo viên
Hỗ trợ học sinh, phụ huynh trong việc chuẩn bị hồ sơ du học, đăng ký nhập học, xin visa.
Theo dõi và hỗ trợ học sinh trong suốt quá trình du học.
Tham gia các sự kiện, hội thảo, triển lãm du học để giới thiệu dịch vụ của công ty.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu: IELTS 6.0 trở lên
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
Biết cách sắp xếp thời gian biểu cho học sinh và giáo viên dạy ielts

Quyền Lợi

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.
Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 124 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, TpHCM

