Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CP TƯ VẤN DU HỌC UE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 916 Lạc Long Quân, Phường 8, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tư vấn cho học sinh, phụ huynh về các chương trình du học phù hợp với nhu cầu, khả năng và mục tiêu của học sinh.

Cung cấp thông tin về các trường học, ngành học, chi phí du học, thủ tục xin visa, ...

Quản lý và sắp xếp lịch học ielts cho học sinh, giáo viên

Hỗ trợ học sinh, phụ huynh trong việc chuẩn bị hồ sơ du học, đăng ký nhập học, xin visa.

Theo dõi và hỗ trợ học sinh trong suốt quá trình du học.

Tham gia các sự kiện, hội thảo, triển lãm du học để giới thiệu dịch vụ của công ty.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu: IELTS 6.0 trở lên

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Biết cách sắp xếp thời gian biểu cho học sinh và giáo viên dạy ielts

Tại CÔNG TY CP TƯ VẤN DU HỌC UE Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.

Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TƯ VẤN DU HỌC UE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin