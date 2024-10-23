Tuyển Kinh doanh/Bán hàng NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 3 Liễu Giai, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện công tác phát triển kinh doanh tại sàn giao dịch và quầy khách hàng Ưu tiên của chi nhánh: tư vấn và kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ của MB cho Khách hàng cá nhân và Khách hàng Ưu tiên bao gồm: Huy động vốn, đầu tư trái phiếu, chứng chỉ quỹ, tài khoản thanh toán, thẻ, ngân hàng điện tử... Thực hiện cung cấp dịch vụ của Chi nhánh tới khách hàng Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, thắc mắc của khách hàng, hỗ trợ khách hàng; chào đón, phân luồng và tư vấn khách hàng theo phân khúc phổ thông và ưu tiên

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học Hiểu biết các kiến thức về sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng dành cho Khách hàng cá nhân thông thường hoặc Khách hàng Ưu tiên. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí quan hệ khách hàng/Giao dịch viên/Chăm sóc khách hàng/Nhân viên kinh doanh... Ngoại hình khá (Nam cao 1m65 trở lên, nữ cao 1m58 trở lên) Thành thạo tin học văn phòng cơ bản (word, excel, outlook...)

Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường làm việc thuộc TOP đầu tại Việt Nam năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến. Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc. Được đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHSK Được hưởng các chính sách đãi ngộ phúc lợi nghỉ lễ tết theo quy định của MB. Thưởng KPI hàng kỳ 6 tháng 1 lần. Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.