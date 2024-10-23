Tuyển Kinh doanh/Bán hàng NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Kinh doanh/Bán hàng NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

Kinh doanh/Bán hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 3 Liễu Giai, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện công tác phát triển kinh doanh tại sàn giao dịch và quầy khách hàng Ưu tiên của chi nhánh: tư vấn và kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ của MB cho Khách hàng cá nhân và Khách hàng Ưu tiên bao gồm: Huy động vốn, đầu tư trái phiếu, chứng chỉ quỹ, tài khoản thanh toán, thẻ, ngân hàng điện tử... Thực hiện cung cấp dịch vụ của Chi nhánh tới khách hàng Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, thắc mắc của khách hàng, hỗ trợ khách hàng; chào đón, phân luồng và tư vấn khách hàng theo phân khúc phổ thông và ưu tiên
Thực hiện công tác phát triển kinh doanh tại sàn giao dịch và quầy khách hàng Ưu tiên của chi nhánh: tư vấn và kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ của MB cho Khách hàng cá nhân và Khách hàng Ưu tiên bao gồm: Huy động vốn, đầu tư trái phiếu, chứng chỉ quỹ, tài khoản thanh toán, thẻ, ngân hàng điện tử...
Thực hiện cung cấp dịch vụ của Chi nhánh tới khách hàng
Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, thắc mắc của khách hàng, hỗ trợ khách hàng; chào đón, phân luồng và tư vấn khách hàng theo phân khúc phổ thông và ưu tiên

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học Hiểu biết các kiến thức về sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng dành cho Khách hàng cá nhân thông thường hoặc Khách hàng Ưu tiên. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí quan hệ khách hàng/Giao dịch viên/Chăm sóc khách hàng/Nhân viên kinh doanh... Ngoại hình khá (Nam cao 1m65 trở lên, nữ cao 1m58 trở lên) Thành thạo tin học văn phòng cơ bản (word, excel, outlook...)
Tốt nghiệp Đại học
Hiểu biết các kiến thức về sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng dành cho Khách hàng cá nhân thông thường hoặc Khách hàng Ưu tiên.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí quan hệ khách hàng/Giao dịch viên/Chăm sóc khách hàng/Nhân viên kinh doanh...
Ngoại hình khá (Nam cao 1m65 trở lên, nữ cao 1m58 trở lên)
Thành thạo tin học văn phòng cơ bản (word, excel, outlook...)

Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường làm việc thuộc TOP đầu tại Việt Nam năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến. Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc. Được đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHSK Được hưởng các chính sách đãi ngộ phúc lợi nghỉ lễ tết theo quy định của MB. Thưởng KPI hàng kỳ 6 tháng 1 lần. Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Làm việc trong môi trường làm việc thuộc TOP đầu tại Việt Nam năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHSK
Được hưởng các chính sách đãi ngộ phúc lợi nghỉ lễ tết theo quy định của MB. Thưởng KPI hàng kỳ 6 tháng 1 lần.
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

Liên Hệ Công Ty

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 18 Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

