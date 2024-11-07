Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH VIỆN THẨM MỸ AQUA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 79 Trần Hưng Đạo P Cầu Ông Lãnh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn , đưa ra phác đồ điều trị sau khi thăm khám và tư vấn từ bác sĩ.

Sắp xếp lịch, nhận đặt lịch và nhắc nhở lịch điều trị.

Theo dõi liệu trình đánh giá kết quả liệu trình cho khách.

Thông báo các chương trình khuyến mãi cập nhật công nghệ mới đến khách hàng.

Cập nhật kiến thức ngành trong các buổi training công nghệ mới, tham gia những khóa học khi công ty có yêu cầu.

Hoàn thành KPI tháng.

Cao trên 160cm.

Ngoại hình sáng, đẹp, da mặt đẹp.

Có kinh nghiệm trong ngành sale thẩm mỹ 1 năm trở lên.

Khả năng giao tiếp tốt, nói chuyện lưu loát (ưu tiên cho các bạn biết ngoại ngữ)

Tuổi 26-35

Các bạn chưa có kinh nghiệm có thể mở rộng các bạn làm trong ngành Bất Động Sản, Chứng Khoán, Bảo Hiểm và Thời trang hàng hiệu

Tại CÔNG TY TNHH VIỆN THẨM MỸ AQUA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + phụ cấp ( lên đến 30 triệu)

Cơ hội trải nghiệm các dịch vụ làm đẹp xịn xò tại beauty clinic

Làm việc trong môi trường năng động và phát huy được năng lực của bản thân

