Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH VIỆN THẨM MỸ AQUA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY TNHH VIỆN THẨM MỸ AQUA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 79 Trần Hưng Đạo P Cầu Ông Lãnh, Quận 1
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương Thỏa thuận
Tư vấn , đưa ra phác đồ điều trị sau khi thăm khám và tư vấn từ bác sĩ.
Sắp xếp lịch, nhận đặt lịch và nhắc nhở lịch điều trị.
Theo dõi liệu trình đánh giá kết quả liệu trình cho khách.
Thông báo các chương trình khuyến mãi cập nhật công nghệ mới đến khách hàng.
Cập nhật kiến thức ngành trong các buổi training công nghệ mới, tham gia những khóa học khi công ty có yêu cầu.
Hoàn thành KPI tháng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Cao trên 160cm.
Ngoại hình sáng, đẹp, da mặt đẹp.
Có kinh nghiệm trong ngành sale thẩm mỹ 1 năm trở lên.
Khả năng giao tiếp tốt, nói chuyện lưu loát (ưu tiên cho các bạn biết ngoại ngữ)
Tuổi 26-35
Các bạn chưa có kinh nghiệm có thể mở rộng các bạn làm trong ngành Bất Động Sản, Chứng Khoán, Bảo Hiểm và Thời trang hàng hiệu
Tại CÔNG TY TNHH VIỆN THẨM MỸ AQUA Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản + phụ cấp ( lên đến 30 triệu)
Cơ hội trải nghiệm các dịch vụ làm đẹp xịn xò tại beauty clinic
Làm việc trong môi trường năng động và phát huy được năng lực của bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIỆN THẨM MỸ AQUA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
