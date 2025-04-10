Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ Phần In và Bao Bì Goldsun Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty Cổ Phần In và Bao Bì Goldsun Pro Company
Ngày đăng tuyển: 10/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/05/2025
Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty Cổ Phần In và Bao Bì Goldsun Pro Company

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Lô H12

- KCN Quế Võ

- Bắc Ninh, Quế Võ, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, tìm kiếm ứng viên phù hợp với nhu cầu của công ty.
Đăng tin tuyển dụng trên các kênh online và offline.
Phỏng vấn, sàng lọc hồ sơ ứng viên, đánh giá năng lực và tính cách.
Thực hiện các bài kiểm tra năng lực, đánh giá nhân sự.
Làm việc với các bộ phận liên quan để hoàn tất quá trình tuyển dụng.
Thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến tuyển dụng.
Báo cáo kết quả tuyển dụng cho cấp trên.
Tham gia xây dựng và phát triển văn hóa công ty.
Quản lý hồ sơ nhân sự.
Chuẩn bị hồ sơ tài liệu cho các đánh giá của khách hàng và bên thứ 3.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Tâm lý học hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng cho công ty sản xuất.
Nắm vững các kỹ năng phỏng vấn, đánh giá ứng viên.
Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có khả năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt.
Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo.
Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Tại Công ty Cổ Phần In và Bao Bì Goldsun Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần In và Bao Bì Goldsun Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô H12, KCN Quế Võ, Nam Sơn, Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

