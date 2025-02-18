Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty TNHH Canon Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 400 - 450 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công Ty TNHH Canon Việt Nam
- Bắc Ninh: Lô B1 Khu công nghiệp Quế Võ, Phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 400 - 450 USD
Tháng 2 này, Canon Việt Nam đang tuyển dụng vị trí nhân viên IT dành cho các bạn sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng. Chấp nhận ứng viên mới ra trường, chưa có kinh nghiệm làm việc.
- Nhân viên IT: Công nghệ thông tin; Khoa học máy tính; Điện tử viễn thông;….Và các chuyên ngành liên quan khác
Vị trí tuyển dụng:
Hệ Đại học
1. Phòng Tin học (IT)
Vị trí: Lập trình (full stack)
- Phân tích, thiết kế, phát triển và bảo trì hệ thống phần mềm cho khu vực sản xuất và khu vực văn phòng (bao gồm frontend và backend)
- Tìm hiểu các công nghệ tối ưu mới, phân tích tính khả thi và so sánh lợi ích để lựa chọn giải pháp tốt nhất
- Hợp tác với các phòng ban để nắm bắt được quy trình làm việc, sản xuất từ đó đưa ra các gợi ý, khuyến nghị tối ưu quy trình rồi từ đó xây dựng hệ thống tự động hóa công việc.
- Làm việc theo nhóm, học tập và chia sẻ kiến thức để đẩy nhanh tốc độ cũng như cải thiện chất lượng công việc.
- Làm các tài liệu cụ thể hóa quá trình phân tích, thiết kế, phát triển, bảo trì cũng như hướng dẫn về hệ thống. Cập nhật thường xuyên, đào tạo cụ thể cho người kế nhiệm khi được yêu cầu.
- Thực hiện các công việc liên quan tới IT khi có yêu cầu từ trưởng nhóm, lãnh đạo
Với Mức Lương 400 - 450 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Canon Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Canon Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
