Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Vinatech Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 900 - 1,200 USD

Công ty TNHH Vinatech Vina
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Công ty TNHH Vinatech Vina

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty TNHH Vinatech Vina

Mức lương
900 - 1,200 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Số 410, Khu phố Hà Liễu, Phường Phương Liễu, Thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 900 - 1,200 USD

- Quản lý bộ phận nghiên cứu ứng dụng sản phẩm
- Thiết kế và phát triển pin pack cho xe điện (EV) và E-mobility.
- Thiết kế và phát triển các sản phẩm liên quan đến lưu trữ năng lượng điện.

Với Mức Lương 900 - 1,200 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên các chuyên ngành điện, điện tử hoặc các chuyên ngành liên quan (ưu tiên trình độ Tiến Sĩ)
- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trở lên
- Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng tiếng Anh

Tại Công ty TNHH Vinatech Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Vinatech Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Vinatech Vina

Công ty TNHH Vinatech Vina

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Thôn Hà Liễu, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

