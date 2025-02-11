Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Vinatech Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 900 - 1,200 USD

- Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên các chuyên ngành điện, điện tử hoặc các chuyên ngành liên quan (ưu tiên trình độ Tiến Sĩ) - Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trở lên - Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng tiếng Anh

- Quản lý bộ phận nghiên cứu ứng dụng sản phẩm - Thiết kế và phát triển pin pack cho xe điện (EV) và E-mobility. - Thiết kế và phát triển các sản phẩm liên quan đến lưu trữ năng lượng điện.

Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI