Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Vinatech Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 900 - 1,200 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty TNHH Vinatech Vina
Mức lương
900 - 1,200 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Số 410, Khu phố Hà Liễu, Phường Phương Liễu, Thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 900 - 1,200 USD
- Quản lý bộ phận nghiên cứu ứng dụng sản phẩm
- Thiết kế và phát triển pin pack cho xe điện (EV) và E-mobility.
- Thiết kế và phát triển các sản phẩm liên quan đến lưu trữ năng lượng điện.
Với Mức Lương 900 - 1,200 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên các chuyên ngành điện, điện tử hoặc các chuyên ngành liên quan (ưu tiên trình độ Tiến Sĩ)
- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trở lên
- Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng tiếng Anh
- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trở lên
- Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng tiếng Anh
Tại Công ty TNHH Vinatech Vina Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Vinatech Vina
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI