Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH BODAQ VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty TNHH BODAQ VIETNAM
Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tố Hữu, Đại Mỗ, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Tiếp nhận & phân tích yêu cầu tuyển dụng từ các phòng ban, xây dựng JD phù hợp.
Chủ động tìm kiếm, khai thác nguồn ứng viên qua các kênh tuyển dụng
Thực hiện các bước sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn, đánh giá ứng viên
Theo dõi, báo cáo tình hình tuyển dụng và đề xuất các giải pháp tuyển dụng hiệu quả
Hỗ trợ các công việc khác theo phân công của quản lý
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Nhân sự, Kinh tế, Quản trị hoặc các ngành liên quan.
Có từ 02 năm kinh nghiệm cứng trong mảng tuyển dụng
Sử dụng được các công cụ tuyển dụng, thành thạo mạng xã hội
Khả năng thương lượng, xử lý tình huống
Kỹ năng giao tiếp, phỏng vấn, thuyết phục tốt – không ngại thử thách
Tại Công ty TNHH BODAQ VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập : 8 – 10 triệu / tháng
Phụ cấp ăn 1 ngày 40k
Được hưởng đầy đủ các chế độ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Nghỉ lễ hàng năm, Lương tháng 13, thưởng Tết,...
Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của Công ty.
Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, năng động, linh hoạt.
Địa chỉ làm việc: BT -07, Roman Plaza, Tố Hữu, Nam Từ Liêm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH BODAQ VIETNAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
