Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH BODAQ VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tố Hữu, Đại Mỗ, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Tiếp nhận & phân tích yêu cầu tuyển dụng từ các phòng ban, xây dựng JD phù hợp.

Chủ động tìm kiếm, khai thác nguồn ứng viên qua các kênh tuyển dụng

Thực hiện các bước sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn, đánh giá ứng viên

Theo dõi, báo cáo tình hình tuyển dụng và đề xuất các giải pháp tuyển dụng hiệu quả

Hỗ trợ các công việc khác theo phân công của quản lý

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Nhân sự, Kinh tế, Quản trị hoặc các ngành liên quan.

Có từ 02 năm kinh nghiệm cứng trong mảng tuyển dụng

Sử dụng được các công cụ tuyển dụng, thành thạo mạng xã hội

Khả năng thương lượng, xử lý tình huống

Kỹ năng giao tiếp, phỏng vấn, thuyết phục tốt – không ngại thử thách

Tại Công ty TNHH BODAQ VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : 8 – 10 triệu / tháng

Phụ cấp ăn 1 ngày 40k

Được hưởng đầy đủ các chế độ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Nghỉ lễ hàng năm, Lương tháng 13, thưởng Tết,...

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của Công ty.

Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, năng động, linh hoạt.

Địa chỉ làm việc: BT -07, Roman Plaza, Tố Hữu, Nam Từ Liêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH BODAQ VIETNAM

