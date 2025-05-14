Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND
- Hà Nội: CT1
- KĐT Eco Green, 286 Nguyễn Xiển, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 13 - 16 Triệu
Phối hợp với Trưởng phòng lên kế hoạch tuyển dụng theo tháng/ quý/ năm theo yêu cầu của từng phòng ban, BGĐ
Tạo nguồn, đa dạng nguồn tuyển dụng (base, jobsite, giới thiệu, mạng xã hội, hunt,...), xử lý CV, sơ vấn
Lưu giữ các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thực hiện các thủ tục, chính sách nhân sự
Hỗ trợ truyền thông thương hiệu tuyển dụng: Facebook, Website, Tiktok, group nội bộ,...
Hỗ trợ các hoạt động truyền thông nội bộ theo định hướng của BLĐ.
Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm ở vị trí tương đương. Ưu tiên có kinh nghiệm BĐS trên 6 tháng
Tin học văn phòng, có tư duy logic, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.
Tác phong nhanh nhẹn, chuyên nghiệp, giao tiếp khá, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc
Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia đầy đủ các chế độ BH: BHYT/BHXH/chế độ thai sản
Được hưởng đầy đủ các chế độ hiếu hỷ, nằm viện
Nghỉ phép hàng năm
Du lịch trong và ngoài nước, team building,...
Hiệu quả công việc, Thưởng theo kết quả kinh doanh, Thưởng lễ, tết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND
