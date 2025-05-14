Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CT1 - KĐT Eco Green, 286 Nguyễn Xiển, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Phối hợp với Trưởng phòng lên kế hoạch tuyển dụng theo tháng/ quý/ năm theo yêu cầu của từng phòng ban, BGĐ

Tạo nguồn, đa dạng nguồn tuyển dụng (base, jobsite, giới thiệu, mạng xã hội, hunt,...), xử lý CV, sơ vấn

Lưu giữ các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thực hiện các thủ tục, chính sách nhân sự

Hỗ trợ truyền thông thương hiệu tuyển dụng: Facebook, Website, Tiktok, group nội bộ,...

Hỗ trợ các hoạt động truyền thông nội bộ theo định hướng của BLĐ.

Nữ từ 22-33 tuổi

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm ở vị trí tương đương. Ưu tiên có kinh nghiệm BĐS trên 6 tháng

Tin học văn phòng, có tư duy logic, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.

Tác phong nhanh nhẹn, chuyên nghiệp, giao tiếp khá, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 13-16 triệu ( trao đổi cụ thể khi tham gia phỏng vấn)

Tham gia đầy đủ các chế độ BH: BHYT/BHXH/chế độ thai sản

Được hưởng đầy đủ các chế độ hiếu hỷ, nằm viện

Nghỉ phép hàng năm

Du lịch trong và ngoài nước, team building,...

Hiệu quả công việc, Thưởng theo kết quả kinh doanh, Thưởng lễ, tết

