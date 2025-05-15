Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Bất Động Sản Địa Ốc Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 6 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty Bất Động Sản Địa Ốc Vàng
Mức lương
2 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 107 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 2 - 6 Triệu
Đăng tin tìm kiếm ứng viên tiềm năng
Thu hồ sơ, lọc CV ứng viên và sắp xếp lịch phỏng vấn
Phỏng vấn ứng viên và gửi phản hồi cho ứng viên
Thực hiện các công việc liên quan theo yêu cầu của Trưởng phòng
Với Mức Lương 2 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có laptop
Có kỹ năng giao tiếp tốt là một lợi thế
Chăm chỉ, cầu tiến, ham học hỏi
Nhanh nhẹn, tư duy tốt
Có thể chịu được áp lực công việc cao và tinh thần đội nhóm tốt
Tại Công ty Bất Động Sản Địa Ốc Vàng Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 2tr + hoa hồng + thưởng (Thu nhập 4tr - 6tr/tháng)
Được đào tạo bài bản nếu chưa có kinh nghiệm
Học hỏi nhiều kỹ năng (Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình,làm việc đội nhóm,...)
Phù hợp với các bạn sinh viên định hướng theo mảng nhân sự
Môi trường năng động, trẻ trung
Du lịch trong và ngoài nước cùng Công ty hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Bất Động Sản Địa Ốc Vàng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
