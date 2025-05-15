Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Bất Động Sản Địa Ốc Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 6 Triệu

Mức lương 2 - 6 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 107 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 2 - 6 Triệu

Đăng tin tìm kiếm ứng viên tiềm năng

Thu hồ sơ, lọc CV ứng viên và sắp xếp lịch phỏng vấn

Phỏng vấn ứng viên và gửi phản hồi cho ứng viên

Thực hiện các công việc liên quan theo yêu cầu của Trưởng phòng

Với Mức Lương 2 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop

Có kỹ năng giao tiếp tốt là một lợi thế

Chăm chỉ, cầu tiến, ham học hỏi

Nhanh nhẹn, tư duy tốt

Có thể chịu được áp lực công việc cao và tinh thần đội nhóm tốt

Tại Công ty Bất Động Sản Địa Ốc Vàng Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 2tr + hoa hồng + thưởng (Thu nhập 4tr - 6tr/tháng)

Được đào tạo bài bản nếu chưa có kinh nghiệm

Học hỏi nhiều kỹ năng (Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình,làm việc đội nhóm,...)

Phù hợp với các bạn sinh viên định hướng theo mảng nhân sự

Môi trường năng động, trẻ trung

Du lịch trong và ngoài nước cùng Công ty hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Bất Động Sản Địa Ốc Vàng

