Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN CMH GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà CMH Số 5 Bà Triệu, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

1. Tuyển dụng (Chiếm 80% công việc):

Phụ trách toàn bộ quy trình tuyển dụng cho khối nhà hàng (bếp, phục vụ, thu ngân, quản lý ca...) và khối văn phòng (kế toán, marketing, hành chính...).

Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng từ các phòng ban, xây dựng kế hoạch tuyển dụng phù hợp.

Đăng tin trên các kênh tuyển dụng hiệu quả (Facebook, Zalo, các hội nhóm ngành F&B, website, nội bộ...).

Chủ động tìm kiếm ứng viên tiềm năng, sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn sơ bộ và điều phối phỏng vấn chuyên môn.

Hỗ trợ, giải đáp thắc mắc cho ứng viên trong quá trình tuyển dụng, đảm bảo trải nghiệm ứng viên tích cực.

Thực hiện chào đón và hướng dẫn nhân sự mới, phối hợp cùng quản lý đào tạo hội nhập.

Cập nhật, lưu trữ và quản lý hồ sơ ứng viên, xây dựng ngân hàng dữ liệu tuyển dụng.

Tham gia đề xuất và triển khai các chương trình tuyển dụng nhanh/mass khi có nhu cầu gấp.

2. Công việc khác (Chiếm 20% công việc):

Quản lý hồ sơ nhân sự, tiếp nhận và làm thủ tục onboarding.

Theo dõi, cập nhật danh sách nhân viên, hợp đồng lao động, biến động nhân sự.

Phối hợp tổ chức các hoạt động nội bộ: sinh nhật, team building, du lịch, sự kiện lễ Tết.

Một số công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành liên quan: Quản trị nhân lực, Kinh tế, Luật, Xã hội học...

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong mảng tuyển dụng, ưu tiên trong ngành F&B hoặc các doanh nghiệp có tốc độ tuyển dụng nhanh.

Am hiểu các kênh và công cụ tuyển dụng phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Kỹ năng giao tiếp tốt, chủ động, nhạy bén và linh hoạt trong xử lý tình huống.

Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel, Google Form, công cụ tracking tuyển dụng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CMH GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : 9 – 11 triệu đồng/tháng (theo năng lực) + thưởng

Phụ cấp ăn trưa, gửi xe, cấp công cụ dụng cụ làm việc.

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.

Nghỉ Lễ, Tết theo quy định Nhà nước.

Du lịch, team building hằng năm.

Môi trường F&B trẻ trung, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CMH GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin