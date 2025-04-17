Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ IBC làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6 số 11 Dịch Vọng Hậu, p. Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tham gia tiếp nhận các nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban trong Công ty, lập các kế hoạch tuyển dụng, điều phối và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các kế hoạch đó.

Thực hiện và phát triển các phương pháp tuyển dụng lao động lao động phổ thông, lao động có tay nghề cao, tuyển dụng theo yêu cầu của các dự án, đơn hàng của Công ty;

Kiểm soát cơ sở dữ liệu về lao động;

Tham gia chuẩn bị tiếp nhận nhân viên mới, xây dựng tài liệu, mô tả công việc và tổ chức đào tạo hội nhập cho nhân viên mới.

Đảm bảo tuyển dụng kịp thời nhân viên đáp ứng nhu cầu kinh doanh, cho cả đơn vị đang hoạt động hiện tại và các dự án mới.

Tìm kiếm, đề xuất các kênh tuyển dụng lao động có tay nghề hiệu quả;

Sàng lọc hồ sơ, liên hệ với các ứng viên, sắp xếp lịch phỏng vấn và trực tiếp tham gia phỏng vấn;

Duy trì và cải tiến quy trình tuyển dụng và thực hiện tất cả các công việc liên quan đến tuyển dụng;

Thực hiện lập hồ sơ, tài liệu liên quan đến lao động.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành tương đương

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Có năng lực nghiệp vụ nhân sự, có khả năng tổng hợp.

Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Kỹ năng tin học văn phòng (word, excel)

Khả năng làm việc trong một đội

Sáng tạo, năng động, kỷ luật cao

Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ IBC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu Nhập: 7.000.000 – 10.000.000 VNĐ + KPIs

Thưởng: Tết dương lịch, tết nguyên đán, lịch đỏ, 08/03, 20/10, nghỉ hè, trung thu, …

Được hưởng lương tháng 13, 12 ngày phép năm

Đóng BHXH sau khi hết thời gian thử việc

Thử việc 2 tháng (hưởng lương 85%)

Làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (từ 8h00 đến 17h)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ IBC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin