Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Cổ Phần VCCorp làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp với Hiring Manager để làm rõ yêu cầu tuyển dụng, xây dựng, hoàn thiện, cập nhật JD các vị trí;

Xây dựng nguồn data ứng viên, lọc hồ sơ, phỏng vấn, đánh giá, thương lượng offer. Phối hợp với bộ phận ra quyết định tiếp nhận nhân sự;

Hỗ trợ hội nhập cho nhân sự mới trong giai đoạn onboarding;

Tham gia xây dựng hệ thống tài liệu và các công cụ, phần mềm quản lý tuyển dụng;

Phối hợp với bộ phận Marketing và Văn hóa nội bộ, triển khai các hoạt động xây dựng Thương hiệu nhà tuyển dụng như quan hệ trường học, office tour, ..; tham gia event, workshop; phát triển các kênh social, ...

Đưa ra các kiến nghị, đề xuất để cải tiến liên tục trải nghiệm ứng viên/nhân viên

Hỗ trợ training, quản lý nhân sự intern/CTV, ...

Cập nhật báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 01 năm tại vị trí Tuyển dụng;

Giao tiếp tốt, khéo léo, có khả năng xây dựng network;

Năng nổ, nhiệt huyết, trách nhiệm;

Sáng tạo, nhạy bén, linh hoạt trong xử lý tình huống;

Có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Ưu tiên:

Ứng viên có kinh nghiệm về competency-based/ behavioral / structured interview;

Đã làm trong lĩnh vực CNTT, MKT hoặc mạng xã hội tại công ty có quy mô lớn

Có kinh nghiệm tại các công ty headhunt

Có kỹ năng thiết kế poster, viết content tuyển dụng, lên ý tưởng, quay dựng video,

Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp Thì Được Hưởng Những Gì

Về thu nhập - phúc lợi:

Cơ chế lương hấp dẫn.

Chương trình chăm sóc sức khỏe VC Health Care: Thăm khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các bệnh viện cao cấp; Được tham gia các hoạt động trải nghiệm tư vấn chăm sóc sức khỏe từ các chuyên gia y tế, do công ty tổ chức theo hình thức các kênh trực tuyến và trực tiếp tại văn phòng.

Nhiều hoạt động teambuilding, company trips,

Các chính sách BHXH, BHYT và các phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động và quy chế Công ty

Về môi trường/sản phẩm:

Được làm việc tại Tập đoàn truyền thông Top đầu Việt Nam, quy mô hơn 2000 nhân sự.

Môi trường làm việc trẻ trung, luôn đề cao tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo, đổi mới, trang phục thoải mái, đồng nghiệp thân thiện, tài năng, trang thiết bị làm việc hiện đại

Tham gia vào các chương trình văn hóa nội bộ sôi nổi, giàu tính gắn kết vào nhiều các dịp lễ, Tết cùng với Miss VC, Giải bóng đá, Sum up, Radio Mõ Làng, ...

Sản phẩm của Công ty có ưu thế vượt trội trên thị trường, có tốc độ tăng trưởng cực nóng

Về chuyên môn, lộ trình phát triển

Được tham gia các buổi đào tạo chuyên môn, lắng nghe chia sẻ từ các quản lý, đồng nghiệp nhiều kinh nghiêm trong lĩnh vực Tuyển dụng

Các chương trình training-on-job;

Có cơ hội phát triển nghề nghiệp, nâng cao nghiệp vụ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp

