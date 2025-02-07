Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN TAP HI làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

1. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng

Xây dựng kế hoạch tuyển dụng dựa vào Định biên nhân sự và thu thập, phân tích các thông tin nhu cầu tuyển dụng từ các phòng ban của Tập đoàn các các công ty thành viên

Cùng với TBP trong việc đẩy mạnh xây dựng thương hiệu tuyển dụng

Phối hợp Trưởng các phòng/ban xây dựng bộ câu hỏi và đánh giá kết quả tuyển dụng

Phối hợp Trưởng các phòng/ban xây dựng Bản MTCV cho các vị trí cần tuyển dụng

2. Tổ chức triển khai thực hiện

Trực tiếp tìm kiếm và sàng lọc hồ sơ: Tìm kiếm ứng viên thông qua các kênh tuyển dụng khác nhau, sau đó sàng lọc hồ sơ để chọn ra những ứng viên tiềm năng nhất

Quản lý quy trình phỏng vấn: Điều phối các buổi phỏng vấn, từ việc sắp xếp lịch trình đến quản lý quá trình phỏng vấn và đánh giá kết quả quả phỏng vấn từng vòng phỏng vấn

Hướng dẫn hỗ trợ ứng viên: Hỗ trợ ứng viên trong suốt quá trình tuyển dụng, giải đáp mọi thắc mắc về quy trình và yêu cầu tuyển dụng

3. Tiếp nhận chào đón nhân sự mới

Hỗ trợ quá trình thử việc và phối hợp với các phòng ban để đánh giá hiệu quả của nhân viên mới: Chuẩn bị vị trí chỗ ngồi làm việc, công cụ làm việc, Thư chào mừng nhân sự mới, giới thiệu nhân sự mới tới BOD và các Phòng/Ban....Phối hợp các bộ phận liên quan lên kế hoạch đào tạo cũng như đánh giá kết quả làm việc của nhân sự

4. Thực hiện báo cáo

Theo quy định của Công ty: Tổng hợp Data Base ứng viên và Báo cáo Dasborh Tuyển dụng

5. Thực hiện các công việc khác khi TBP hoặc GĐ HCNS phân công