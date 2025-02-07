Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN TAP HI làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TAP HI
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TAP HI

Mức lương
11 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Chung Cư Viện Bỏng Phúc La Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

1. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng
Xây dựng kế hoạch tuyển dụng dựa vào Định biên nhân sự và thu thập, phân tích các thông tin nhu cầu tuyển dụng từ các phòng ban của Tập đoàn các các công ty thành viên
Cùng với TBP trong việc đẩy mạnh xây dựng thương hiệu tuyển dụng
Phối hợp Trưởng các phòng/ban xây dựng bộ câu hỏi và đánh giá kết quả tuyển dụng
Phối hợp Trưởng các phòng/ban xây dựng Bản MTCV cho các vị trí cần tuyển dụng
2. Tổ chức triển khai thực hiện
Trực tiếp tìm kiếm và sàng lọc hồ sơ: Tìm kiếm ứng viên thông qua các kênh tuyển dụng khác nhau, sau đó sàng lọc hồ sơ để chọn ra những ứng viên tiềm năng nhất
Quản lý quy trình phỏng vấn: Điều phối các buổi phỏng vấn, từ việc sắp xếp lịch trình đến quản lý quá trình phỏng vấn và đánh giá kết quả quả phỏng vấn từng vòng phỏng vấn
Hướng dẫn hỗ trợ ứng viên: Hỗ trợ ứng viên trong suốt quá trình tuyển dụng, giải đáp mọi thắc mắc về quy trình và yêu cầu tuyển dụng
3. Tiếp nhận chào đón nhân sự mới
Hỗ trợ quá trình thử việc và phối hợp với các phòng ban để đánh giá hiệu quả của nhân viên mới: Chuẩn bị vị trí chỗ ngồi làm việc, công cụ làm việc, Thư chào mừng nhân sự mới, giới thiệu nhân sự mới tới BOD và các Phòng/Ban....Phối hợp các bộ phận liên quan lên kế hoạch đào tạo cũng như đánh giá kết quả làm việc của nhân sự
4. Thực hiện báo cáo
Theo quy định của Công ty: Tổng hợp Data Base ứng viên và Báo cáo Dasborh Tuyển dụng
5. Thực hiện các công việc khác khi TBP hoặc GĐ HCNS phân công

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí Chuyên viên tuyển dụng
- Tốt nghiệp Đại học

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TAP HI Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Từ 11- 15tr. Tùy vào năng lực sẽ trao đổi mức lương cụ thể khi phỏng vấn.
- Phụ cấp ăn trưa, điện thoại, máy tính
- Được đào tạo và hướng dẫn để tiếp cận công việc
- Thời gian làm việc: 08 h/ngày. Từ 8h00 đến 17h00. Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ chính sách theo Bộ Luật lao động
- Thưởng các ngày lễ 30/4, 01/5, 2/9, Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán theo quy định công ty
- Được tham gia các hoạt động tham quan, nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ, hiếu, hỷ...
- Tham gia các hoạt động ngoại khóa teambudling của công ty./.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TAP HI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: HH3C Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

