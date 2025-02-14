Tuyển Cloud Engineer Pixelab Technology Berhad làm việc tại Hà Nam thu nhập 17 - 23 Triệu

*** Địa điểm làm việc: Hà Nam, Vĩnh Phúc

*** Chức trách cương vị:

1. Chịu trách nhiệm thực hiện và vận hành các dự án AGV, bao gồm khảo sát trang web triển khai hệ thống vận hành gỡ lỗi xử lý bất thường dịch vụ sau bán hàng, v.v;

2. Thực hiện công việc thực hiện chi tiết dự án theo kế hoạch dự án, đặc biệt là thực hiện dịch vụ tại chỗ, hỗ trợ kiểm soát tiến độ, kiểm soát chất lượng và kiểm soát thời gian của dự án.

3. Hợp tác chặt chẽ với quản lý dự án, tư vấn, R&D phần mềm và phần cứng, nhân viên sản xuất thiết bị, thực hiện cơ chế báo cáo dự án, phát triển sản phẩm tổng kết, tài liệu cải thiện dự án, hỗ trợ lặp lại liên tục sản phẩm, dự án.

4. Chịu trách nhiệm giải quyết vấn đề hiện trường trong thời gian thực hiện và ghi chép lại; Bạn có thể thực hiện điều tra yêu cầu, phân tích yêu cầu và hình thành tài liệu yêu cầu đặc biệt.

5. Hướng dẫn khách hàng học cách thực hiện hệ thống, thực hiện công việc dịch vụ đào tạo khách hàng tốt, cũng như dịch vụ đáp ứng sau bán hàng kịp thời.