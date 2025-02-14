Tuyển Cloud Engineer Pixelab Technology Berhad làm việc tại Hà Nam thu nhập 17 - 23 Triệu

Pixelab Technology Berhad
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Pixelab Technology Berhad

Cloud Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Cloud Engineer Tại Pixelab Technology Berhad

Mức lương
17 - 23 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: Hà Nam, Vietnam

Mô Tả Công Việc Cloud Engineer Với Mức Lương 17 - 23 Triệu

*** Địa điểm làm việc: Hà Nam, Vĩnh Phúc
*** Chức trách cương vị:
1. Chịu trách nhiệm thực hiện và vận hành các dự án AGV, bao gồm khảo sát trang web triển khai hệ thống vận hành gỡ lỗi xử lý bất thường dịch vụ sau bán hàng, v.v;
2. Thực hiện công việc thực hiện chi tiết dự án theo kế hoạch dự án, đặc biệt là thực hiện dịch vụ tại chỗ, hỗ trợ kiểm soát tiến độ, kiểm soát chất lượng và kiểm soát thời gian của dự án.
3. Hợp tác chặt chẽ với quản lý dự án, tư vấn, R&D phần mềm và phần cứng, nhân viên sản xuất thiết bị, thực hiện cơ chế báo cáo dự án, phát triển sản phẩm tổng kết, tài liệu cải thiện dự án, hỗ trợ lặp lại liên tục sản phẩm, dự án.
4. Chịu trách nhiệm giải quyết vấn đề hiện trường trong thời gian thực hiện và ghi chép lại; Bạn có thể thực hiện điều tra yêu cầu, phân tích yêu cầu và hình thành tài liệu yêu cầu đặc biệt.
5. Hướng dẫn khách hàng học cách thực hiện hệ thống, thực hiện công việc dịch vụ đào tạo khách hàng tốt, cũng như dịch vụ đáp ứng sau bán hàng kịp thời.

Với Mức Lương 17 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học trở lên, các chuyên ngành liên quan đến tự động hóa, điện tử, cơ khí, viễn thông mạng, mạng lưới vật chất.

Tại Pixelab Technology Berhad Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Pixelab Technology Berhad

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Pixelab Technology Berhad

Pixelab Technology Berhad

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 87, Jalan 20/7, Paramount Garden, 46300 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

