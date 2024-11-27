Tuyển Content Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Content Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, TTTM Grand Plaza, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Nghiên cứu và viết nội dung chất lượng cao cho các kênh truyền thông khác nhau.
- Quản lý lịch đăng bài và đảm bảo nội dung được phát hành đúng thời hạn.
- Phối hợp với các bộ phận khác để phát triển nội dung cho các chiến dịch marketing.
- Theo dõi và phân tích hiệu suất nội dung, đưa ra các đề xuất cải tiến.
- Cập nhật và duy trì nội dung trên website và các nền tảng truyền thông xã hội.
- Tham gia vào các cuộc họp sáng tạo để phát triển ý tưởng nội dung mới.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí hoặc các lĩnh vực liên quan.
- Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương
- Kỹ năng viết và biên tập xuất sắc, có khả năng tạo ra nội dung hấp dẫn và thu hút.
- Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc nhóm.
- Sáng tạo, có khả năng tư duy độc lập và giải quyết vấn đề.
- Thành thạo các công cụ văn phòng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn theo năng lực
Lương tháng 13, thưởng các ngày Lễ,Tết
Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn
Được tận hưởng trọn vẹn các ưu đãi về sản phẩm trong hệ sinh thái của tập đoàn (nghỉ dưỡng, khách sạn, nông nghiệp hữu cơ,....)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, TTTM Grand Plaza, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

