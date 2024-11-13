Tuyển Content Marketing CÔNG TY TNHH AMERI GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 121 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2

Tìm hiểu ngành hàng, phân tích đối thủ cạnh tranh và xác định xu hướng người tiêu dùng để cùng Brand Manager đề xuất định vị và các hoạt động MKT phù hợp cho thương hiệu.

Phối hợp cùng team creative và BM để lên kế hoạch phát triển cho thương hiệu, lên ý tưởng về thông điệp chiến dịch quảng cáo, thông điệp các tài liệu quảng cáo trên các nền tảng social như Facebook Tiktok, bài PR, Zalo OA...

Phát triển kế hoạch và là người triển khai các nội dung cùng với team sáng tạo.

Nghiên cứu, lên idea và kịch bản cho các content series phù hợp với thương hiệu và từng nền tảng để hỗ trợ cho hiệu quả truyền thông xuyên suốt năm.

Quản lý nội dung truyền thông và đo lường hiệu quả trên các kênh Facebook/ Tiktok/ Website/ Instagram...

Trực tiếp triển khai cùng các team liên quan hoạt động truyền thông theo chiến lược đã đề ra, hỗ trợ theo dõi chi phí, giấy tờ, thanh toán.

Hỗ trợ các event của nhãn hàng, làm việc với các celebs/KOL.

Sắp xếp thời gian và chủ động cập nhật công việc với cấp quản lý trực tiếp.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Content Social.

Có laptop cá nhân.

Có kinh nghiệm sản xuất nội dung social media về ngành beauty & health là một lợi thế.

Có sử dụng và thường xuyên cập nhật xu hướng trên mạng xã hội Facebook/ Instagram/ Tiktok.

Có khả năng Viết lách, tư duy tốt, sáng tạo, chủ động, có trách nhiệm trong công việc.

Thu nhập = Lương cứng 10.000.000 - 13.000.000 (hoặc có thể thương lượng theo năng lực của ứng viên sau khi phỏng vấn) + Thưởng theo tháng (dựa theo doanh số và hiệu suất cá nhân) + Phụ cấp => tổng thu nhập có thể đạt được 13-16tr/ tháng

+ Thưởng theo tháng

+ Phụ cấp

tổng thu nhập có thể đạt được 13-16tr/ tháng

Thời gian thử việc 1 tháng, nhận 85% lương cứng trong thời gian thử việc

Được đào tạo kiến thức chuyên môn về làm nội dung và truyền thông hàng tuần

Thang thăng tiến theo năng lực, xét thăng cấp 6 tháng một lần.

Tự do trong trang phục, không bắt buộc mặc phong cách công sở

Được thoải mái đề xuất ý kiến, mong muốn, ý tưởng trong công việc và môi trường làm việc

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động cùng các bạn GenZ.

Được du lịch, teamwork hàng năm, liên hoan, sinh nhật hàng tháng cùng công ty

Không gian làm việc thoải mái, năng động, quầy ăn sáng, trà bánh miễn phí cho nhân viên..

