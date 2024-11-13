Tuyển Content Marketing CÔNG TY TNHH AMERI GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH AMERI GROUP
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
CÔNG TY TNHH AMERI GROUP

Content Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Marketing Tại CÔNG TY TNHH AMERI GROUP

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 121 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Tìm hiểu ngành hàng, phân tích đối thủ cạnh tranh và xác định xu hướng người tiêu dùng để cùng Brand Manager đề xuất định vị và các hoạt động MKT phù hợp cho thương hiệu.
Phối hợp cùng team creative và BM để lên kế hoạch phát triển cho thương hiệu, lên ý tưởng về thông điệp chiến dịch quảng cáo, thông điệp các tài liệu quảng cáo trên các nền tảng social như Facebook Tiktok, bài PR, Zalo OA...
Phát triển kế hoạch và là người triển khai các nội dung cùng với team sáng tạo.
Nghiên cứu, lên idea và kịch bản cho các content series phù hợp với thương hiệu và từng nền tảng để hỗ trợ cho hiệu quả truyền thông xuyên suốt năm.
Quản lý nội dung truyền thông và đo lường hiệu quả trên các kênh Facebook/ Tiktok/ Website/ Instagram...
Trực tiếp triển khai cùng các team liên quan hoạt động truyền thông theo chiến lược đã đề ra, hỗ trợ theo dõi chi phí, giấy tờ, thanh toán.
Hỗ trợ các event của nhãn hàng, làm việc với các celebs/KOL.
Sắp xếp thời gian và chủ động cập nhật công việc với cấp quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Content Social.
Có laptop cá nhân.
Có kinh nghiệm sản xuất nội dung social media về ngành beauty & health là một lợi thế.
Có sử dụng và thường xuyên cập nhật xu hướng trên mạng xã hội Facebook/ Instagram/ Tiktok.
Có khả năng Viết lách, tư duy tốt, sáng tạo, chủ động, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH AMERI GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập = Lương cứng 10.000.000 - 13.000.000 (hoặc có thể thương lượng theo năng lực của ứng viên sau khi phỏng vấn) + Thưởng theo tháng (dựa theo doanh số và hiệu suất cá nhân) + Phụ cấp => tổng thu nhập có thể đạt được 13-16tr/ tháng
+ Thưởng theo tháng
+ Phụ cấp
tổng thu nhập có thể đạt được 13-16tr/ tháng
Thời gian thử việc 1 tháng, nhận 85% lương cứng trong thời gian thử việc
Được đào tạo kiến thức chuyên môn về làm nội dung và truyền thông hàng tuần
Thang thăng tiến theo năng lực, xét thăng cấp 6 tháng một lần.
Tự do trong trang phục, không bắt buộc mặc phong cách công sở
Được thoải mái đề xuất ý kiến, mong muốn, ý tưởng trong công việc và môi trường làm việc
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động cùng các bạn GenZ.
Được du lịch, teamwork hàng năm, liên hoan, sinh nhật hàng tháng cùng công ty
Không gian làm việc thoải mái, năng động, quầy ăn sáng, trà bánh miễn phí cho nhân viên..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AMERI GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH AMERI GROUP

CÔNG TY TNHH AMERI GROUP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: số 33, Lô TT03, Khu đô thị HD Moncity, Ngõ 4 phố Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

