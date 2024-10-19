Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty TNHH TMZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trường Chinh, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Trực tiếp phụ trách nội dung cho các chiến dịch quảng cáo trên đa nền tảng (Facebook Ads, TikTok Ads,...)

Kết hợp cùng team Performance Marketing cùng team Product để hiểu rõ mục tiêu sản phẩm đẩy mạnh Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ, sản phẩm và khách hàng để lên các ý tưởng sáng tạo nhằm tạo ra nội dung có khả năng chuyển đổi cao Viết kịch bản, storyboard và nội dung cho video quảng cáo hoặc các hình thức quảng cáo khác Đo lường hiệu quả của nội dung quảng cáo và tiến hành tối ưu hóa liên tục Làm việc chặt chẽ với đội ngũ quay dựng để sản xuất video quảng cáo theo nội dung đã viết

Mở rộng, phát triển thêm mảng Social Media trong tương lai

Nghiên cứu, Xây dựng các kênh social media với mục tiêu tối đa hóa lượt xem, lưu lượng truy cập tự nhiên (organic traffic) và chuyển đổi (CR) Lập kế hoạch nội dung hàng tuần, tháng, quý.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Báo chí, Marketing hoặc các ngành liên quan. Ưu tiên Đại học FPT, Kinh tế Quốc dân, Học viện Báo chí & Tuyên truyền, Ngoại thương... Có tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí liên quan, ưu tiên đã làm các sản phẩm liên quan đến quà tặng, thời trang,... Kỹ năng viết nội dung quảng cáo, storyboard trên đa nền tảng (Facebook Ads, TikTok Ads, Google Ads - AdWords, GDN,...) Có kỹ năng research, phân tích thị trường, theo dõi và phân tích số liệu Marketing tốt Tư duy hình ảnh, bố cục tốt Yêu cầu tiếng Anh với chứng chỉ IELTS 6.5 trở lên Hoặc tương đương

Tại Công ty TNHH TMZ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng và Phúc lợi:

Thu nhập: Lương cứng thoả thuận theo năng lực (từ 10.000.000 VND - 15.000.000 VND) + Thưởng hiệu quả/ Thưởng quý/Thưởng cuối năm (dựa trên tình hình kinh doanh) Có cơ chế thu nhập ghi nhận xứng đáng với hiệu quả công việc đóng góp Review năng lực và level 2 lần/ năm Lương tháng thứ 13; Thưởng/ quà cho các dịp Lễ Tết hoặc Event lớn hàng năm Hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và các chế độ đãi ngộ của Công ty Khám sức khoẻ tổng quát 1 lần/ năm Được đi chơi, đi du lịch, tham gia team building 2 lần/năm Pantry luôn được chuẩn bị đầy đủ đồ ăn; có tea-break mỗi tháng/ lần.

Môi trường và Cơ hội:

Được tham gia vào triển khai campaign, thực chiến với bài toán Marketing hấp dẫn tập trung vào thị trường global Được trao quyền và cơ hội để không ngừng phát triển, học hỏi và bứt phá tiềm năng của bản thân Có khung năng lực và lộ trình phát triển bản thân minh bạch rõ ràng Các chương trình đào tạo chuyên môn đa dạng, đặc biệt được các chương trình có Mentors kỳ cựu từ phía Meta, TikTok trực tiếp training Đồng đội trẻ trung, năng động và máu chiến Môi trường làm việc trẻ trung, quyết liệt, nói không với drama, thẳng thắn feedback giúp bạn phát triển bản thân nhanh chóng Có studio được chuẩn bị riêng, có đầy đủ các công cụ phục vụ cho Media Team.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TMZ

