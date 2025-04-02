Tuyển Trade Marketing Công ty TNHH TM Sơn Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa SD Building, số 7 ngõ 6 Vũ Đức Thận, Việt Hưng, Long Biên, Quận Long Biên

Tiến hành thu thập thông tin từ các điểm bán lẻ, thị trường nhằm phân tích báo cáo về biến động sản lượng bán ra, xu hướng mua hàng và sử dụng, các kế hoạch trade marketing của đối thủ

Phối hợp cùng với các bộ phận khác trong công ty để tối ưu hóa kết quả kinh doanh

Giám sát, đánh giá các hoạt động trưng bày POSM

Đề xuất các chương trình khuyến mại để tăng doanh thu

Kết nối nhà phân phối với khách hàng

Lập báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu của cấp trên

Tốt nghiệp các chuyên ngành Marketing, quản trị Kinh doanh

5 năm kinh nghiệm Trade Marketing hoặc trong môi trường FMCG , ngành hàng mẹ và bé

Nhạy cảm về kinh doanh, kinh tế và thị trường, hiểu được nhu cầu của thị trường để điều chỉnh cho phù hợp

Có hiểu biết sâu rộng về lĩnh vực kinh doanh, marketing và hành vi người tiêu dùng.

Lương từ 15-20tr

Tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật

Chế độ Phúc lợi đầy đủ (sinh nhật, hiếu, hỉ, ốm đau, thai sản...)

Thưởng tháng lương thứ 13

