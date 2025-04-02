Tuyển Trade Marketing Công ty TNHH TM Sơn Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Trade Marketing Công ty TNHH TM Sơn Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty TNHH TM Sơn Dương
Ngày đăng tuyển: 02/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/05/2025
Công ty TNHH TM Sơn Dương

Trade Marketing

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trade Marketing Tại Công ty TNHH TM Sơn Dương

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa SD Building, số 7 ngõ 6 Vũ Đức Thận, Việt Hưng, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tiến hành thu thập thông tin từ các điểm bán lẻ, thị trường nhằm phân tích báo cáo về biến động sản lượng bán ra, xu hướng mua hàng và sử dụng, các kế hoạch trade marketing của đối thủ
Phối hợp cùng với các bộ phận khác trong công ty để tối ưu hóa kết quả kinh doanh
Giám sát, đánh giá các hoạt động trưng bày POSM
Đề xuất các chương trình khuyến mại để tăng doanh thu
Kết nối nhà phân phối với khách hàng
Lập báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các chuyên ngành Marketing, quản trị Kinh doanh
5 năm kinh nghiệm Trade Marketing hoặc trong môi trường FMCG , ngành hàng mẹ và bé
Nhạy cảm về kinh doanh, kinh tế và thị trường, hiểu được nhu cầu của thị trường để điều chỉnh cho phù hợp
Có hiểu biết sâu rộng về lĩnh vực kinh doanh, marketing và hành vi người tiêu dùng.

Tại Công ty TNHH TM Sơn Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 15-20tr
Tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật
Chế độ Phúc lợi đầy đủ (sinh nhật, hiếu, hỉ, ốm đau, thai sản...)
Thưởng tháng lương thứ 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM Sơn Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TM Sơn Dương

Công ty TNHH TM Sơn Dương

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 21a Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-trade-marketing-thu-nhap-15-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job343937
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIẾN THỨC VIỆT
Tuyển Trade Marketing CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIẾN THỨC VIỆT làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIẾN THỨC VIỆT
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Nai Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM
Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Gỗ BKG
Tuyển Trade Marketing Công ty CP Gỗ BKG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty CP Gỗ BKG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty BKG Tân Mỹ
Tuyển Trade Marketing Công ty BKG Tân Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty BKG Tân Mỹ
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành
Tuyển Trade Marketing Công ty Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẢO MINH
Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẢO MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẢO MINH
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Mega Sun
Tuyển Trade Marketing Công ty Cổ phần Mega Sun làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Mega Sun
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Trade Marketing Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 28 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 14/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 28 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CJ CGV Vietnam
Tuyển Trade Marketing CJ CGV Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CJ CGV Vietnam
Hạn nộp: 28/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Hạn nộp: 10/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Còn 106 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 31/03/2026
Hà Nội Còn 196 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Tuyển Buồng phòng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Hạn nộp: 27/09/2025
Long An Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY) làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Hạn nộp: 27/09/2025
Lâm Đồng Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM G Collcet
Tuyển Nhân viên Telesale Công ty TNHH TM G Collcet làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH TM G Collcet
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Compass Travel Vietnam
Tuyển Điều hành tour Compass Travel Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Compass Travel Vietnam
Hạn nộp: 23/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp MKT
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần giải pháp MKT
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIẾN THỨC VIỆT
Tuyển Trade Marketing CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIẾN THỨC VIỆT làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIẾN THỨC VIỆT
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Nai Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM
Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Gỗ BKG
Tuyển Trade Marketing Công ty CP Gỗ BKG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty CP Gỗ BKG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty BKG Tân Mỹ
Tuyển Trade Marketing Công ty BKG Tân Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty BKG Tân Mỹ
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành
Tuyển Trade Marketing Công ty Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẢO MINH
Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẢO MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẢO MINH
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Mega Sun
Tuyển Trade Marketing Công ty Cổ phần Mega Sun làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Mega Sun
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Trade Marketing Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 28 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 14/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 28 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CJ CGV Vietnam
Tuyển Trade Marketing CJ CGV Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CJ CGV Vietnam
Hạn nộp: 28/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trade Marketing CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trade Marketing Công ty Cổ phần Sản phẩm Thiên nhiên và Hữu cơ Ona Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Sản phẩm Thiên nhiên và Hữu cơ Ona Global
9 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trade Marketing Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu GSV - Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế GSV làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu GSV - Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế GSV
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MINO PHARMA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MINO PHARMA
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN PICO RETAIL làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PICO RETAIL
13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GHC GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GHC GLOBAL
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trade Marketing Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu GSV - Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế GSV làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu GSV - Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế GSV
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trade Marketing Công ty Cổ phần Mega Sun làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Mega Sun
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẢO MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẢO MINH
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trade Marketing Công ty Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trade Marketing Công ty BKG Tân Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty BKG Tân Mỹ
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trade Marketing Công ty CP Gỗ BKG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty CP Gỗ BKG
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm