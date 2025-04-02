Tuyển Trade Marketing Công ty TNHH TM Sơn Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trade Marketing Tại Công ty TNHH TM Sơn Dương
- Hà Nội: Tòa SD Building, số 7 ngõ 6 Vũ Đức Thận, Việt Hưng, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Tiến hành thu thập thông tin từ các điểm bán lẻ, thị trường nhằm phân tích báo cáo về biến động sản lượng bán ra, xu hướng mua hàng và sử dụng, các kế hoạch trade marketing của đối thủ
Phối hợp cùng với các bộ phận khác trong công ty để tối ưu hóa kết quả kinh doanh
Giám sát, đánh giá các hoạt động trưng bày POSM
Đề xuất các chương trình khuyến mại để tăng doanh thu
Kết nối nhà phân phối với khách hàng
Lập báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
5 năm kinh nghiệm Trade Marketing hoặc trong môi trường FMCG , ngành hàng mẹ và bé
Nhạy cảm về kinh doanh, kinh tế và thị trường, hiểu được nhu cầu của thị trường để điều chỉnh cho phù hợp
Có hiểu biết sâu rộng về lĩnh vực kinh doanh, marketing và hành vi người tiêu dùng.
Tại Công ty TNHH TM Sơn Dương Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật
Chế độ Phúc lợi đầy đủ (sinh nhật, hiếu, hỉ, ốm đau, thai sản...)
Thưởng tháng lương thứ 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM Sơn Dương
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
