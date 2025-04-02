Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y KHOA VÀ THẨM MỸ MEGACELL làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y KHOA VÀ THẨM MỸ MEGACELL
- Hà Nội: 227 Khâm Thiên, Đống đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 11 - 13 Triệu
Tiếp nhận và xử lý thông tin, ý kiến góp ý, giải đáp thắc mắc của khách hàng qua điện thoại, kênh chat; chuyển thông tin nhận được cho những bộ phận có trách nhiệm giải quyết đồng thời theo dõi kết quả của quá trình đó cho đến khi hoàn tất.
Chủ động chăm sóc khách hàng theo lịch làm việc từng ngày, tuần, tháng.
Định kỳ lên danh mục gọi điện thoại cho KH đã sử dụng dịch vụ của Phòng khám
Nắm bắt các yêu cầu của khách hàng, tìm hiểu những mong muốn của khách hàng đối với dịch vụ để có góp ý cho các bộ phận liên quan.
Trực tiếp cập nhật các thông tin dữ liệu khách hàng để nắm rõ tình trạng của khách hàng.
Triển khai các chương trình và công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận
Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng sử dụng vi tính văn phòng tốt
Ưu tiên kinh nghiệm làm CSKH ở lĩnh vực Viện thẩm mỹ, Spa, Mỹ phẩm, …
Không giới hạn giới tính, độ tuổi, không yêu cầu bằng cấp
Yêu thích công việc dịch vụ khách hàng và lĩnh vực làm đẹp
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y KHOA VÀ THẨM MỸ MEGACELL Thì Được Hưởng Những Gì
TỔNG THU NHẬP: 11.000.000Đ - 13.000.000Đ
Thưởng nóng, thưởng tuần, thưởng quý, thưởng hiệu quả công việc, lương tháng 13, thưởng lễ, tết (08/3; 30/4-1/5; 2/9...)
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y KHOA VÀ THẨM MỸ MEGACELL
