Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CHI NHÁNH - BỆNH VIỆN QUỐC TẾ DOLIFE - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÍN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 108 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận

Triển khai và tham mưu cho giám đốc, hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện.

Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình ban giám đốc phê duyệt.

Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng.

Làm đầu mối phối hợp các khoa/ phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh.

Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện.

Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng.

Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ y tế ban hành hoặc thừa nhận.

Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ y tế.

Xây dựng và triền khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan đến Y tế (Y học dự phòng, Y tế công cộng) hoặc quản lý chất lượng, quản lý bệnh viện, ưu tiên có chứng chỉ Quản lý chất lượng Bệnh viện: Nắm được các quy định pháp luật trong hệ thống y tế, luật khám chữa bệnh, các quy định chuyên môn trong bệnh viện, các văn bản về công tác chất lượng bệnh viện.

Giao tiếp ứng xử, teamwork phối hợp hiệu quả với các khoa/ phòng.

Kỹ năng tin học văn phòng tốt, thông thạo word, excel và các phần mềm thống kê, tổng hợp xử lý dữ liệu.

Có kinh nghiệm làm công tác liên quan tại bệnh viện, thành thạo bộ 83 tiêu chí chất lượng bệnh viện.

