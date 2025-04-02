Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ONEFOOD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ONEFOOD VIỆT NAM
Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 56 Bát Khối, Long Biên, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
Viết Content theo hoạch định của phòng MKT
Hỗ trợ các buổi chụp hình, quay video của phòng
Hỗ trợ tổ chức sự kiện, chương trình marketing theo kế hoạch của phòng
Tham gia đóng góp ý tưởng Event/Branding, promotion cho phòng.
Làm việc với acengy về yêu cầu của Công ty, kiểm tra chất lượng hình ảnh/video, đánh giá/đảm bảo chất lượng cho Công ty.
Các công việc do cấp trên phân công.
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam/Nữ
Sinh viên đang theo học khoa Marketing của các trường Đại Học
Thành thạo tin học văn phòng
Giao tiếp được tiếng Anh là lợi thế.
Có kiến thức cơ bản về Marketing, quảng cáo và truyền thông.
Có mục tiêu và nghiêm túc tìm kiếm công việc phát triển trong ngành MKT.
Khả năng giao tiếp tốt, hoà đồng, ham học hỏi, năng động và trung thực
Có máy tính cá nhân
Sinh viên đang theo học khoa Marketing của các trường Đại Học
Thành thạo tin học văn phòng
Giao tiếp được tiếng Anh là lợi thế.
Có kiến thức cơ bản về Marketing, quảng cáo và truyền thông.
Có mục tiêu và nghiêm túc tìm kiếm công việc phát triển trong ngành MKT.
Khả năng giao tiếp tốt, hoà đồng, ham học hỏi, năng động và trung thực
Có máy tính cá nhân
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ONEFOOD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Từ 3-4 triệu/tháng
Được đóng các chế độ bảo hiểm theo quy định của Luật lao động khi ký Hợp đồng lao động chính thức.
Được hưởng các chế độ phúc lợi, chế độ đãi ngộ, khen thưởng theo Quy chế của Công ty.
Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, trẻ trung và chuyên nghiệp.
Tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện chuyên môn (nếu cần)
Huấn luyện kỹ năng mềm, tạo động lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý
Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài.
Được đóng các chế độ bảo hiểm theo quy định của Luật lao động khi ký Hợp đồng lao động chính thức.
Được hưởng các chế độ phúc lợi, chế độ đãi ngộ, khen thưởng theo Quy chế của Công ty.
Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, trẻ trung và chuyên nghiệp.
Tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện chuyên môn (nếu cần)
Huấn luyện kỹ năng mềm, tạo động lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý
Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ONEFOOD VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI