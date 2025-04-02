Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ONEFOOD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 56 Bát Khối, Long Biên, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Viết Content theo hoạch định của phòng MKT

Hỗ trợ các buổi chụp hình, quay video của phòng

Hỗ trợ tổ chức sự kiện, chương trình marketing theo kế hoạch của phòng

Tham gia đóng góp ý tưởng Event/Branding, promotion cho phòng.

Làm việc với acengy về yêu cầu của Công ty, kiểm tra chất lượng hình ảnh/video, đánh giá/đảm bảo chất lượng cho Công ty.

Các công việc do cấp trên phân công.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ

Sinh viên đang theo học khoa Marketing của các trường Đại Học

Thành thạo tin học văn phòng

Giao tiếp được tiếng Anh là lợi thế.

Có kiến thức cơ bản về Marketing, quảng cáo và truyền thông.

Có mục tiêu và nghiêm túc tìm kiếm công việc phát triển trong ngành MKT.

Khả năng giao tiếp tốt, hoà đồng, ham học hỏi, năng động và trung thực

Có máy tính cá nhân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ONEFOOD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 3-4 triệu/tháng

Được đóng các chế độ bảo hiểm theo quy định của Luật lao động khi ký Hợp đồng lao động chính thức.

Được hưởng các chế độ phúc lợi, chế độ đãi ngộ, khen thưởng theo Quy chế của Công ty.

Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, trẻ trung và chuyên nghiệp.

Tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện chuyên môn (nếu cần)

Huấn luyện kỹ năng mềm, tạo động lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý

Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ONEFOOD VIỆT NAM

