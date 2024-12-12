Tuyển Content Writer Công ty TNHH hóa mỹ phẩm S Việt AAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty TNHH hóa mỹ phẩm S Việt AAB
Ngày đăng tuyển: 12/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/01/2025
Công ty TNHH hóa mỹ phẩm S Việt AAB

Content Writer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Writer Tại Công ty TNHH hóa mỹ phẩm S Việt AAB

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 22 nhà A9, ngõ Kiến Thiết, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội., Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Xây dựng và quản lý hệ thống nội dung bài viết, hình ảnh, video trênWebsite, Tiktok, Facebook, Youtube,... của công ty;
Chịu trách nhiệm viết kịch bản video và phối hợp vớiTeam thiết kế & quay dựng sản xuất nội dung hình ảnh, video đảm bảo cập nhật xu hướng, làm tăng tương tác, nhận diện thương hiệu và tăng tỷ lệ chuyển đổi;
Phân tích, đánh giá các KOC, KOL,... và trực tiếp liên hệ, làm việcđể thực hiện các video, clip quảng cáo cho sản phẩm, doanh nghiệp;
Lên ý tưởng, xây dựng kịch bản cho các hoạt động livestream của công ty và hỗ trợcác phiên livestream.Đề xuất CTKM, hỗ trợ nhân sự MC/Host trong phiên livestream đảm bảo đưa đúng và đủ thông tin chương trình tới khách hàng;
Tham gia các hoạt động chung củaphòng Marketing và Công ty: sự kiện bán hàng, sự kiện tiếp thị, truyền thông, sự kiện khách hàng ...;
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Leader/Trưởng phòng.
Trách Nhiệm:
Đảm bảo chất lượngnội dung,hình ảnh và video truyền thông của công ty, thương hiệu;
Kiểm soát thực hiện các nghiệp vụ với Agency, KOC, KOL theo yêu cầu được giao;
Kiểm soát & phân tích hiệu quả của các video và đề xuất phương án điều chỉnh và tối ưu.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông – PR,...;
Từ 1+ năm kinh nghiệm về Content Marketing, Social Media (FB, Youtube, TikTok,...), biên kịch hoặc các lĩnh vực liên quan;
Có tư duy sáng tạo về hình ảnh, nội dung;
Mạnh cập nhật xu hướng truyền thông, xu hướng mạng xã hộiTiktok, Facebook,...;
Khả năng teamwork tốt, nhiệt huyết trong công việc và không ngại học hỏi, đổi mới;
Ưu tiên ứng viên có thể sử dụng cơ bản các phần mềm thiết kế và chỉnh sửa ảnh, video đơn giản.

Tại Công ty TNHH hóa mỹ phẩm S Việt AAB Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương 10 - 12tr + phụ cấp theo quy định;
Lương tháng 13; Thưởng KPIs, thưởng các ngày Lễ Tết;
Thưởng đột xuất theo thành tích đặc biệt hoặc các sáng kiến cải tiến trong công việc;
Review lương hàng năm;
Đóng BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo quy định;
Chế độ sinh nhật, nghỉ mát hàng năm theo quy định của công ty;
Được cung cấp trang thiết bị, máy tính để phục vụ công việc;
Được đào tạo, nâng cao kỹ năng làm việc và cơ hội thăng tiến;
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đề cao sự chủ động, sáng tạo trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH hóa mỹ phẩm S Việt AAB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH hóa mỹ phẩm S Việt AAB

Công ty TNHH hóa mỹ phẩm S Việt AAB

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 219E Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

