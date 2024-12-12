Tuyển Content Writer Công ty TNHH hóa mỹ phẩm S Việt AAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 22 nhà A9, ngõ Kiến Thiết, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội., Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Xây dựng và quản lý hệ thống nội dung bài viết, hình ảnh, video trênWebsite, Tiktok, Facebook, Youtube,... của công ty;

Chịu trách nhiệm viết kịch bản video và phối hợp vớiTeam thiết kế & quay dựng sản xuất nội dung hình ảnh, video đảm bảo cập nhật xu hướng, làm tăng tương tác, nhận diện thương hiệu và tăng tỷ lệ chuyển đổi;

Phân tích, đánh giá các KOC, KOL,... và trực tiếp liên hệ, làm việcđể thực hiện các video, clip quảng cáo cho sản phẩm, doanh nghiệp;

Lên ý tưởng, xây dựng kịch bản cho các hoạt động livestream của công ty và hỗ trợcác phiên livestream.Đề xuất CTKM, hỗ trợ nhân sự MC/Host trong phiên livestream đảm bảo đưa đúng và đủ thông tin chương trình tới khách hàng;

Tham gia các hoạt động chung củaphòng Marketing và Công ty: sự kiện bán hàng, sự kiện tiếp thị, truyền thông, sự kiện khách hàng ...;

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Leader/Trưởng phòng.

Trách Nhiệm:

Đảm bảo chất lượngnội dung,hình ảnh và video truyền thông của công ty, thương hiệu;

Kiểm soát thực hiện các nghiệp vụ với Agency, KOC, KOL theo yêu cầu được giao;

Kiểm soát & phân tích hiệu quả của các video và đề xuất phương án điều chỉnh và tối ưu.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông – PR,...;

Từ 1+ năm kinh nghiệm về Content Marketing, Social Media (FB, Youtube, TikTok,...), biên kịch hoặc các lĩnh vực liên quan;

Có tư duy sáng tạo về hình ảnh, nội dung;

Mạnh cập nhật xu hướng truyền thông, xu hướng mạng xã hộiTiktok, Facebook,...;

Khả năng teamwork tốt, nhiệt huyết trong công việc và không ngại học hỏi, đổi mới;

Ưu tiên ứng viên có thể sử dụng cơ bản các phần mềm thiết kế và chỉnh sửa ảnh, video đơn giản.

Tại Công ty TNHH hóa mỹ phẩm S Việt AAB Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương 10 - 12tr + phụ cấp theo quy định;

Lương tháng 13; Thưởng KPIs, thưởng các ngày Lễ Tết;

Thưởng đột xuất theo thành tích đặc biệt hoặc các sáng kiến cải tiến trong công việc;

Review lương hàng năm;

Đóng BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo quy định;

Chế độ sinh nhật, nghỉ mát hàng năm theo quy định của công ty;

Được cung cấp trang thiết bị, máy tính để phục vụ công việc;

Được đào tạo, nâng cao kỹ năng làm việc và cơ hội thăng tiến;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đề cao sự chủ động, sáng tạo trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH hóa mỹ phẩm S Việt AAB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin