Tuyển Content Writer CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DGG GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 5, Chung cư Bea Sky đại lộ Chu Văn An, Nguyễn Xiển Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Định hướng, lên kế hoạch và triển khai phát triển câu chuyện thương hiệu trên các nền tảng Social của công ty tại: Fanpage, Website, TikTok…

- Quản lý, xây dựng kế hoạch Content theo tuần và theo tháng. Kế hoạch cụ thể về nội dung bài viết, bao gồm: số lượng bài viết, hình ảnh, video trên tất cả các kênh truyền thông của công ty.

- Phân tích thị trường và xu hướng content marketing để cải tiến và tối ưu hiệu quả hoạt động của team;

- Có mindset về content branding và content chuyển đổi;

- Chịu trách nhiệm trong việc phê duyệt và sáng tạo nội dung, hình ảnh, video cho các bài viết hàng ngày, social, SEO và nhận diện thương hiệu.

- Đào tạo, phân chia công việc cho các thành viên trong team và đảm đảm bảo deadline, giám sát, kiểm duyệt tiến độ công việc của các thành viên trong team;

- Phối hợp với các bộ phận trong phòng Marketing để hoàn thành dự án

- Theo dõi và đánh giá hiệu suất của các chiến dịch truyền thông thương hiệu, và đưa ra phương án giải quyết khủng hoảng truyền thông

- Book báo, đàm phán, làm việc trực tiếp với các celeb, KOL, KOC

- Thực hiện các công việc khác theo cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam /nữ tuổi từ 26trở lên

- Tốt nghiệp ĐH/CĐ ngành Marketing, truyền thông, hoặc các ngành liên quan.

- Ưu tiên ứng viên mạnh content thương hiệu ngành mỹ phẩm, làm đẹp…

- Kinh nghiệm leader content đa nền tảng fb, website, tiktok,… trên 2 năm

- Có kinh nghiệm làm việc với KOL/KOC chuyên nghiệp

- Kinh nghiệm xử lí khủng hoảng truyền thông

- Có kiến thức về Marketing/SEO/Creator/ Social

- Có thể Lead được Team, check bài cho team

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DGG GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: LCB 12 - 20 triệu + thưởng hiệu quả cv + thưởng dự án

- Được thưởng nóng theo hiệu quả công việc, thưởng kinh doanh, thưởng lễ tết, thưởng tháng thứ 13

- Được tham gia team building, đào tạo, du lịch hàng năm cùng công ty

- Được hưởng chế độ công đoàn và các chế độ khác theo quy định của công ty

- Được xét điều chỉnh lương 2 lần/năm, hoặc theo hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DGG GROUP

