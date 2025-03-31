Tuyển Content Writer CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ WEZ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Writer Tại CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ WEZ
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: số 25, đường số 1 Ngô Kim Tài, Kênh Dương (gần ĐH Hàng Hải), Lê Chân, Quận Lê Chân
Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Liên tục cập nhật các tin hot lên fanpage, group
Edit ảnh & video đăng tải trên fanpage, group
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng sáng tạo nội dung dạng hot news, trending, viral (dạng content social)
Có khả năng làm việc với khách hàng để tiếp nhận & thực hiện booking (chưa có kinh nghiệm được đào tạo)
Đã có kinh nghiệm làm admin các fanpage social là lợi thế lớn
Có kỹ năng chỉnh sửa ảnh cơ bản qua canva, quay & edit video cơ bản trên capcut
Thành thạo tin học văn phòng (word, excel)
Trung thực, nghiêm túc và chuyên nghiệp trong công việc
Yêu cầu về độ tuổi: từ 2001, 2002,.. trở lên
Tại CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ WEZ Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: từ 8.000.000 - 10.000.000
Được training quy trình & cách thức làm việc với khách hàng
Thời gian làm việc: 9h-12h, 14h-18h (Từ thứ 2 - thứ 6) (7 giờ/ngày, 5 ngày/tuần)
Đóng BHXH, BHYT,.. theo quy định của nhà nước
Sinh nhật hàng tháng, Teambuilding vài lần 1 năm, Thưởng cá nhân/tập thể xuất sắc,..
Văn hóa công ty: lắng nghe & tôn trọng ý kiến, văn hóa trao quyền; 100% nhân sự là GenZ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ WEZ
