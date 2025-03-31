Tuyển Content Writer CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ WEZ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ WEZ
Ngày đăng tuyển: 31/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/05/2025
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ WEZ

Content Writer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Writer Tại CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ WEZ

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: số 25, đường số 1 Ngô Kim Tài, Kênh Dương (gần ĐH Hàng Hải), Lê Chân, Quận Lê Chân

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Liên tục cập nhật các tin hot lên fanpage, group
Edit ảnh & video đăng tải trên fanpage, group

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng sáng tạo nội dung dạng hot news, trending, viral (dạng content social)
Có khả năng làm việc với khách hàng để tiếp nhận & thực hiện booking (chưa có kinh nghiệm được đào tạo)
Đã có kinh nghiệm làm admin các fanpage social là lợi thế lớn
Có kỹ năng chỉnh sửa ảnh cơ bản qua canva, quay & edit video cơ bản trên capcut
Thành thạo tin học văn phòng (word, excel)
Trung thực, nghiêm túc và chuyên nghiệp trong công việc
Yêu cầu về độ tuổi: từ 2001, 2002,.. trở lên

Tại CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ WEZ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: từ 8.000.000 - 10.000.000
Được training quy trình & cách thức làm việc với khách hàng
Thời gian làm việc: 9h-12h, 14h-18h (Từ thứ 2 - thứ 6) (7 giờ/ngày, 5 ngày/tuần)
Đóng BHXH, BHYT,.. theo quy định của nhà nước
Sinh nhật hàng tháng, Teambuilding vài lần 1 năm, Thưởng cá nhân/tập thể xuất sắc,..
Văn hóa công ty: lắng nghe & tôn trọng ý kiến, văn hóa trao quyền; 100% nhân sự là GenZ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ WEZ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ WEZ

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ WEZ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 1 Ngô Kim Tài, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

