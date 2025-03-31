Tuyển Content Writer CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ WEZ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: số 25, đường số 1 Ngô Kim Tài, Kênh Dương (gần ĐH Hàng Hải), Lê Chân, Quận Lê Chân

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Liên tục cập nhật các tin hot lên fanpage, group

Edit ảnh & video đăng tải trên fanpage, group

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng sáng tạo nội dung dạng hot news, trending, viral (dạng content social)

Có khả năng làm việc với khách hàng để tiếp nhận & thực hiện booking (chưa có kinh nghiệm được đào tạo)

Đã có kinh nghiệm làm admin các fanpage social là lợi thế lớn

Có kỹ năng chỉnh sửa ảnh cơ bản qua canva, quay & edit video cơ bản trên capcut

Thành thạo tin học văn phòng (word, excel)

Trung thực, nghiêm túc và chuyên nghiệp trong công việc

Yêu cầu về độ tuổi: từ 2001, 2002,.. trở lên

Tại CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ WEZ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: từ 8.000.000 - 10.000.000

Được training quy trình & cách thức làm việc với khách hàng

Thời gian làm việc: 9h-12h, 14h-18h (Từ thứ 2 - thứ 6) (7 giờ/ngày, 5 ngày/tuần)

Đóng BHXH, BHYT,.. theo quy định của nhà nước

Sinh nhật hàng tháng, Teambuilding vài lần 1 năm, Thưởng cá nhân/tập thể xuất sắc,..

Văn hóa công ty: lắng nghe & tôn trọng ý kiến, văn hóa trao quyền; 100% nhân sự là GenZ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ WEZ

