Tuyển Content Writer Công Ty TNHH Du Lịch Dịch Vụ Solid làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Du Lịch Dịch Vụ Solid
Ngày đăng tuyển: 08/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/01/2025
Công Ty TNHH Du Lịch Dịch Vụ Solid

Content Writer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Writer Tại Công Ty TNHH Du Lịch Dịch Vụ Solid

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Park 1 Times City, Phố Minh Khai, Khu đô thị Times City, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Quản lý & phát triển các kênh truyền thông phương tiện của thương hiệu Solid English, Ms Trang Solid và các dự án khác (nếu có) của Công ty tại các nền tảng: Facebook (Fanpage, Group), Tiktok, Threads, Ladipage, Website, Youtube …
Nghiên cứu & quản lý các chỉ số tương tác của các kênh truyền thông thương hiệu Solid English, Ms Trang Solid và các dự án khác (nếu có), đưa ra các định hướng phát triển kênh theo yêu cầu từ trưởng nhóm.
Phối hợp cùng media thực hiện sáng tạo và phân phối các nội dung quảng cáo, truyền thông thương hiệu, truyền thông nội bộ tới các kênh social phù hợp theo sự chỉ đạo.
Phối hợp với các bộ phận tuyển sinh & bộ phận đào tạo để lập kế hoạch và thực hiện tổ chức sự kiện offline tại các cơ sở theo các dịp trong tháng.
Quản lý kho tư liệu brochures, thực hiện nội dung, ý tưởng thiết kế cho các ấn phẩm in ấn phục vụ mục đích quảng cáo, truyền thông online và offline.
Thực hiện xây dựng các group cộng đồng theo yêu cầu từ trưởng nhóm.
Booking & quản lý KOLs theo kế hoạch truyền thông từ công ty.
Giám sát về hiệu quả hoạt động và chi phí trên các kênh truyền thông số trong các chiến dịch.
Nghiên cứu xu hướng thịnh hành, lên ý tưởng và triển khai nội dung phù hợp nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả truyền thông của các kênh nội bộ.
Nghiên cứu và phát triển các kênh xu hướng phù hợp để áp dụng cho thương hiệu.
Thực hiện lập kế hoạch & báo cáo truyền thông định kì theo yêu cầu từ trưởng nhóm.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing
Có màu sắc cá tính rõ ràng, tư duy linh hoạt, chủ động sáng tạo
Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm
Yêu thích sáng tạo nội dung, chịu khó nắm bắt xu hướng
Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.
Tính chủ động trong công việc cao.
Có khả năng dùng canva, capcut cơ bản

Tại Công Ty TNHH Du Lịch Dịch Vụ Solid Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8.000.000 - 11.000.000 (theo năng lực) + thưởng
Phụ cấp ăn ca: 600.000 VNĐ/tháng
Được hưởng các chính sách khám sức khỏe, tham gia BHXH, BHYT…
Hưởng phép năm, nghỉ sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới hưởng lương
Hưởng các chính sách ưu đãi dành cho con CBNV: nhận quỹ khuyến học 500.000đ/tháng, các khóa, chương trình ngoại khóa của Trung tâm
Hưởng chế độ du lịch, nghỉ mát hàng năm.
Chế độ lương tháng thứ 13, thưởng theo các ngày lễ tết trong năm.
Được làm việc môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo, cạnh tranh, phát triển, năng động có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Du Lịch Dịch Vụ Solid

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Du Lịch Dịch Vụ Solid

Công Ty TNHH Du Lịch Dịch Vụ Solid

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 04-TT2B, Khu nhà ở liền kề ngõ 622 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

