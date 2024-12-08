Tuyển Content Writer Công Ty TNHH Du Lịch Dịch Vụ Solid làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Park 1 Times City, Phố Minh Khai, Khu đô thị Times City, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Quản lý & phát triển các kênh truyền thông phương tiện của thương hiệu Solid English, Ms Trang Solid và các dự án khác (nếu có) của Công ty tại các nền tảng: Facebook (Fanpage, Group), Tiktok, Threads, Ladipage, Website, Youtube …

Nghiên cứu & quản lý các chỉ số tương tác của các kênh truyền thông thương hiệu Solid English, Ms Trang Solid và các dự án khác (nếu có), đưa ra các định hướng phát triển kênh theo yêu cầu từ trưởng nhóm.

Phối hợp cùng media thực hiện sáng tạo và phân phối các nội dung quảng cáo, truyền thông thương hiệu, truyền thông nội bộ tới các kênh social phù hợp theo sự chỉ đạo.

Phối hợp với các bộ phận tuyển sinh & bộ phận đào tạo để lập kế hoạch và thực hiện tổ chức sự kiện offline tại các cơ sở theo các dịp trong tháng.

Quản lý kho tư liệu brochures, thực hiện nội dung, ý tưởng thiết kế cho các ấn phẩm in ấn phục vụ mục đích quảng cáo, truyền thông online và offline.

Thực hiện xây dựng các group cộng đồng theo yêu cầu từ trưởng nhóm.

Booking & quản lý KOLs theo kế hoạch truyền thông từ công ty.

Giám sát về hiệu quả hoạt động và chi phí trên các kênh truyền thông số trong các chiến dịch.

Nghiên cứu xu hướng thịnh hành, lên ý tưởng và triển khai nội dung phù hợp nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả truyền thông của các kênh nội bộ.

Nghiên cứu và phát triển các kênh xu hướng phù hợp để áp dụng cho thương hiệu.

Thực hiện lập kế hoạch & báo cáo truyền thông định kì theo yêu cầu từ trưởng nhóm.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing

Có màu sắc cá tính rõ ràng, tư duy linh hoạt, chủ động sáng tạo

Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm

Yêu thích sáng tạo nội dung, chịu khó nắm bắt xu hướng

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.

Tính chủ động trong công việc cao.

Có khả năng dùng canva, capcut cơ bản

Tại Công Ty TNHH Du Lịch Dịch Vụ Solid Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8.000.000 - 11.000.000 (theo năng lực) + thưởng

Phụ cấp ăn ca: 600.000 VNĐ/tháng

Được hưởng các chính sách khám sức khỏe, tham gia BHXH, BHYT…

Hưởng phép năm, nghỉ sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới hưởng lương

Hưởng các chính sách ưu đãi dành cho con CBNV: nhận quỹ khuyến học 500.000đ/tháng, các khóa, chương trình ngoại khóa của Trung tâm

Hưởng chế độ du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Chế độ lương tháng thứ 13, thưởng theo các ngày lễ tết trong năm.

Được làm việc môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo, cạnh tranh, phát triển, năng động có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Du Lịch Dịch Vụ Solid

