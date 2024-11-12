Tuyển Copywriter Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 336 - 340 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. HCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc Copywriter Với Mức Lương Thỏa thuận

"Đây là con đường ngắn nhất để trở thành Brand Manager.”

Trực tiếp tham gia tìm kiếm dự án cùng các mentor, thuyết phục khách hàng lựa chọn giải pháp của chúng ta.

Phát triển ý tưởng và nội dung sáng tạo cho các chiến dịch thi đua bán hàng, ấn phẩm marketing, và quà tặng.

Tham gia triển khai các hoạt động thúc đẩy bán hàng tại các khu vực trên toàn quốc.

Tham gia chuẩn bị hồ sơ, báo giá, và thủ tục để thúc đẩy ký hợp đồng dự án.

Được làm việc và trao đổi trực tiếp với các “sếp lớn” để phát triển kỹ năng và kiến thức chuyên sâu về kinh doanh, marketing, truyền thông, đàm phán và thương lượng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thực tập 5-6 tháng, tối thiểu 4 ngày/tuần. Ưu tiên các bạn full-time.

Sinh viên năm 3 hoặc năm cuối học các ngành về Marketing, Quản Trị Kinh Doanh, hoặc Truyền Thông có điểm trung bình từ loại khá trở lên, hoặc các bạn tự tin vào năng lực cá nhân.

Kỹ năng giao tiếp tốt, thái độ tích cực, cầu tiến và có cá tính riêng.

Năng động, sáng tạo trong công việc, làm hết mình và “quẩy” nhiệt tình.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Thực hành quy trình quản trị dự án thực tế, từ việc lên kế hoạch đến triển khai và theo dõi kết quả.

Cơ hội gặp gỡ, trao đổi và thảo luận trực tiếp với khách hàng, nâng cao kỹ năng giao tiếp và thuyết phục.

Học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm cùng các mentor, mở rộng kiến thức và kỹ năng chuyên môn.

Nhận khen thưởng nếu có thành tích xuất sắc, khuyến khích sự nỗ lực và sáng tạo.

Tham gia các hoạt động bonding thú vị trong bộ phận, tạo cơ hội kết nối và xây dựng mối quan hệ với đồng nghiệp.

Hỗ trợ làm đồ án, báo cáo tốt nghiệp, xác nhận thực tập cùng với các Mentor là chuyên gia/ quản lý tại FPT Telecom.

Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến, thỏa sức đề xuất ý tưởng sáng tạo.

Được làm việc và đào tạo bởi đội ngũ chuyên gia có chuyên môn cao, nhiệt huyết, sáng tạo, hòa đồng.

Được tham gia/ tổ chức nhiều sự kiện lớn nhỏ tại FPT Telecom và FPT như Đại lễ Sinh nhật Tập đoàn 13/9, Sinh nhật Công ty, Sao chổi, Hội diễn, Hội làng cuối năm, ....cùng các chương trình văn hóa định kỳ khác của Công ty.

Vị trí thực tập không hỗ trợ lương.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.