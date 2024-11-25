Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH NHÃN HIỆU TOÀN CẦU LAC (VIETNAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu

Mức lương 13 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: SC Vivo City, 1058 Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 13 - 17 Triệu

- Thực hiện nhiệm vụ bán hàng

- Phân công và quản lý lịch làm việc nhân viên

- Quản lý giờ làm việc nhân viên

- Huấn luyện/Hỗ trợ phát triển nhân viên

- Thực hiện và quản lý việc đặt hàng

- Quản lý thời hạn tồn kho, chênh lệch tồn kho và vòng quay tồn kho

- Duy trì trưng bày hàng hóa & vệ sinh cửa hàng

- Đáp ứng Mục tiêu/Ngân sách đã đặt ra

Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

KINH NGHIỆM:

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc tại cửa hàng trưởng Thực phẩm chức năng, chăm sóc sức khỏe hoặc dinh dưỡng, y dược...

ĐIỀU KIỆN YÊU CẦU:

- Ưu tiên Nữ

- Siêng năng & Tỉ mỉ

- Kỹ năng giao tiếp tốt

- Tinh thần làm việc đồng đội tốt

- Chăm sóc cá nhân và sức khỏe tốt

- Có thể làm việc theo ca và cuối tuần

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN:

- Bằng cấp hoặc chứng chỉ chuyên môn

- Trình độ chuyên môn dinh dưỡng là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH NHÃN HIỆU TOÀN CẦU LAC (VIETNAM) Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 13-15tr + hoa hồng theo doanh số

- Thời gian làm việc 48h/tuần, OT tính theo luật lao động. 1 tuần off 1 ngày trừ T7,CN, lễ Tết

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN) full lương

- Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát hàng năm.

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

- Cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHÃN HIỆU TOÀN CẦU LAC (VIETNAM)

