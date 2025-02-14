Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CỬU LONG MEKO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc:

1. Chịu trách nhiệm chính về doanh số bán hàng trên các sàn thương mại điện tử (Shopee, Lazada, Tiktok..):

• Lập kế hoạch, vận hành & quản lý các kênh thương mại điện tử và thực hiện mục tiêu doanh số các kênh được phân công.

• Lập kế hoạch và thực hiện và đánh giá hiệu quả các hoạt động thúc đẩy bán hàng, khuyến mãi, chiến dịch E-com theo ngân sách phân bổ.

• Xây dựng kế hoạch và giám sát đánh giá việc thực hiện hiệu quả các chiến dịch quảng cáo trên toàn bộ các sàn TMĐT, Website, Fanpage.

• Quản lý và tối ưu hóa gian hàng, sản phẩm, giá bán trên các sàn TMĐT.

• Kết hợp với các phòng ban như ngành hàng, kho vận… đảm bảo dự báo hàng hóa và vận hành thông suốt, hiệu quả.

• Quản lý, giám sát hoạt động và hiệu quả chung của team E-com nhằm đảm bảo việc thực hiện chỉ tiêu doanh số cũng như chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng.

2. Theo dõi, phân tích và báo cáo số liệu bán hàng:

• Tổng hợp, phân tích, báo cáo kết quả kinh doanh theo từng chương trình/tuần/tháng/quý.

• Phân tích số liệu để đánh giá hiệu quả bán hàng, xác định các sản phẩm bán chạy và các vấn đề cần cải thiện.