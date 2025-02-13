Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NỘI THẤT HÂN DI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thỏa thuận - Thưởng lễ tết + lương tháng 13. - Du lịch 1 lần 1 năm - Nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước, Quận 12

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý, điều hành hoạt động của phòng Kinh Doanh.

- Tham gia xây dựng chiến lược kinh doanh, kế hoạch kinh doanh- Điều phối, quản lý hoạt động vận hành của phòng: phân công công việc, đảm bảo hoạt động vận hành của phòng được thực hiện hiệu quả, trôi chảy nhằm đảm bảo doanh thu đề ra.

- Đào tạo nâng cao kỹ năng của nhân viên sales, đồng thời tạo động lực cho các thành viên trong phòng đạt được mục tiêu cá nhân.

- Tuyển dụng, đào tạo và quản lý, đánh giá đội ngũ nhân viên, tham gia xây dựng chính sách lương thưởng cho đội ngũ sales.

- Phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với các phòng ban, bộ phận khác trong Công ty để đạt mục tiêu kinh doanh.

- Báo cáo với Ban lãnh đạo về tiến độ và kết quả kinh doanh hàng tuần.

- Thực hiện các công việc và báo cáo theo sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi từ 30 -40 tuổi

- Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học trở lên

- Yêu cầu đã có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc chuyên sâu/ thực tế ở vị trí Trưởng phòng Kinh doanh, Giám đốc Kinh doanh hoặc các vị trí tương đương.

- Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về ngành phụ kiện nội thất.

- Nhạy bén, nắm bắt tốt và am hiểu kiến thức thị trường , các đối thủ cạnh tranh.

- Có khả năng điều hành, tư duy xây dựng chiến lược kinh doanh, kiến thức về Marketing và tiếp thị bán hàng.

- Kỹ năng lập và triển khai kế hoạch tốt.

- Kỹ năng phân tích xử lý tình huống và ra quyết định.

- Kỹ năng xây dựng và phát triển đội nhóm.

- Có trách nhiệm, chủ động sáng tạo trong công việc, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NỘI THẤT HÂN DI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NỘI THẤT HÂN DI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin