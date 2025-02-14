Tuyển Quản lý kinh doanh Công Ty TNHH TM DV & SX Việt Tường làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu

Mức lương 25 - 50 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 146 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Phú Nhuận, Ho Chi Minh City, Vietnam

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 25 - 50 Triệu

• Kinh doanh sản phẩm: Khớp, cột sống, tiêu hóa (Khoa CTCH - NTK)

• Chịu trách nhiệm đạt doanh số và phát triển địa bàn mới + tăng trưởng doanh số.

• Xây dựng cấu hình và tính năng kỹ thuật.

Với Mức Lương 25 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Lên danh mục và theo dõi thầu tại các Bệnh viện được giao.

• Giới tính: Không yêu cầu.

• Tốt nghiệp: Đại học, ưu tiên chuyên ngành Y Dược/Công nghệ Sinh Học/Điều Dưỡng.

• Kính nghiệm quản lý: từ 03 năm lĩnh vực y tế

• Năng động, chịu khó, có khả năng làm việc nhóm, chịu áp lực công việc cao.

• Có thể đi công tác khi cần.

• Khách hàng: BGĐ, Trưởng khoa và người trực tiếp sử dụng.

• Phân bổ chỉ tiêu doanh số cho nhân viên dựa trên chỉ tiêu được giao.

• Hướng dẫn, huấn luyện kiến thức sản phẩm và kỹ năng bán hàng cho nhân viên, phát triển đội ngũ.

• Giải quyết các vấn đề phát sinh trong kinh doanh.

Tại Công Ty TNHH TM DV & SX Việt Tường Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM DV & SX Việt Tường

