Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH SUNVIET làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Thái Bình: 236 Nguyễn Văn Năng, Trần Lãm, Thái Bình, TP Thái Bình

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển thị trường bán lẻ và đại lý.

Lên kế hoạch mở rộng thị trường bán lẻ, tìm kiếm và phát triển đại lý bán đồng phục mới.

Phân công, giám sát và hỗ trợ nhân viên kinh doanh đạt được mục tiêu doanh số.

Đào tạo và huấn luyện kỹ năng bán hàng, giao tiếp và kiến thức sản phẩm cho nhân viên mới.

Xây dựng kế hoạch doanh số tháng, quý, năm cho thị trường bán lẻ và đại lý.

Báo cáo kết quả kinh doanh theo định kỳ và đưa ra các đề xuất cải thiện.

Thu thập thông tin về đối thủ cạnh tranh, giá cả, xu hướng nhu cầu khách hàng trong ngành thời trang

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm kinh doanh

- Kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội nhóm

- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán

- Tư duy chiến lược và phân tích thị trường

- Khả năng thích ứng và quản lý thời gian

- Thái độ chuyên nghiệp và tinh thần cầu tiến:

Làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, luôn chủ động cải tiến để đạt hiệu quả tốt nhất.

Luôn có thái độ tích cực, chuyên nghiệp và giữ cam kết với công ty, khách hàng và đại lý

Tại CÔNG TY TNHH SUNVIET Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh thị trường, theo năng lực;

- Cơ hội thăng tiến cao;

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, bứt phá;

- Phụ cấp ăn trưa và điện thoại;

- Xét tăng lương 6 tháng/lần;

- Chế độ sinh nhật, cưới hỏi, ốm đau, ...

- Thưởng tháng - quý, thưởng nóng, thưởng dự án, thưởng Lễ/Tết, tháng Lương thứ 13 ...;

- Chế độ du lịch hàng năm;

- Chế độ mua hàng ưu đãi cho CBNV, miễn phí khu vui chơi cho con em CBNV

- Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ để nâng cao chuyên môn.

- Được tham gia BHYT, BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của cửa hàng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SUNVIET

