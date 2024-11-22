Tuyển Data Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH TƯƠNG TÁC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 24 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH TƯƠNG TÁC VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Data Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Analyst Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH TƯƠNG TÁC VIỆT NAM

Mức lương
22 - 24 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà VTVCab

- Số 3 Ngõ 84 Ngọc Khánh, Ba Đình., Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương 22 - 24 Triệu

Thu thập và phân tích dữ liệu:Thu thập và xử lý dữ liệu từ Data Warehouse, Data Lake và các nguồn dữ liệu khác để đánh giá hiệu suất kinh doanh, xu hướng thị trường, và hành vi khách hàng. Sử dụng các phương pháp thống kê và phân tích định lượng để tạo ra các báo cáo phân tích chuyên sâu và đa chiều, hỗ trợ việc ra quyết định chiến lược.
Thu thập và phân tích dữ liệu:
Data Warehouse
Data Lake
2. Phát triển và duy trì báo cáo:
Thiết kế và triển khai các báo cáo BI, dashboard trực quan hóa dữ liệu bằng các công cụ như Tableau, Power BI, Superset, hoặc Metabase.
Xây dựng các báo cáo ad-hoc để giải quyết các câu hỏi kinh doanh cụ thể và phát hiện các cơ hội tiềm năng.
3. Hỗ trợ ra quyết định kinh doanh:
Phân tích dữ liệu để xác định các xu hướng, mẫu và cơ hội cải thiện hiệu suất kinh doanh.
Cung cấp các khuyến nghị dựa trên dữ liệu để hỗ trợ các quyết định chiến lược của các bộ phận kinh doanh và ban lãnh đạo.
4. Tối ưu hóa quy trình phân tích:
Tối ưu hóa các quy trình phân tích dữ liệu hiện có và đề xuất các giải pháp cải tiến để tăng cường hiệu quả và độ chính xác.
Tham gia vào việc phát triển và cải tiến các mô hình phân tích dự đoán và các công cụ hỗ trợ phân tích dữ liệu.
5. Đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn của dữ liệu:
Tuân thủ các quy định bảo mật dữ liệu của công ty, đảm bảo dữ liệu được phân tích và báo cáo một cách an toàn và bảo mật.
Đảm bảo rằng tất cả các quy trình phân tích dữ liệu tuân thủ các chính sách và tiêu chuẩn bảo mật.

Với Mức Lương 22 - 24 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng chuyên môn:
Tốt nghiệp Đại học chính quy.
Thành thạo trong việc sử dụng các công cụ phân tích và trực quan hóa dữ liệu như Tableau, Power BI, hoặc Metabase.
Kỹ năng lập trình với SQL để truy vấn và xử lý dữ liệu từ các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như SQL Server, MariaDB, ClickHouse, hoặc PostgreSQL.
Hiểu biết sâu sắc về các khái niệm phân tích dữ liệu, thống kê và mô hình hóa.
Kỹ năng lập trình cơ bản với Python để hỗ trợ quá trình phân tích dữ liệu và tự động hóa các quy trình.
Kinh nghiệm làm việc:
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Data Analyst hoặc các vị trí liên quan.
Có kinh nghiệm trong việc làm việc với dữ liệu lớn và các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu.
Kỹ năng mềm:
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt, có khả năng nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau.
Khả năng giao tiếp và trình bày tốt, đặc biệt là trong việc trình bày các kết quả phân tích và báo cáo cho các bên liên quan không chuyên về kỹ thuật.
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, có tinh thần trách nhiệm cao và quản lý thời gian hiệu quả.
Khác:
Cẩn trọng và có trách nhiệm với công việc, đặc biệt là khi xử lý dữ liệu nhạy cảm.
Cam kết bảo mật và không tiết lộ các thông tin quan trọng liên quan đến dữ liệu và chiến lược của công ty. Hiểu rõ tầm quan trọng của bảo mật thông tin và luôn tuân thủ các quy định bảo mật.
Có tinh thần học hỏi và khả năng thích ứng nhanh với các công nghệ và công cụ phân tích mới.
Sẵn sàng làm việc trong môi trường bảo mật cao và tuân thủ các quy định bảo mật của công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH TƯƠNG TÁC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực
● Hưởng đầy đủ các chế độ theo luật (BHXH, BHYT, các ngày nghỉ lễ, nghỉ phép, thai sản...). Các chính sách hiếu, hỷ, nghỉ phép 12 ngày/năm, 2 năm làm việc cộng thêm 1 ngày phép
● Khám sức khỏe thường niên tại bệnh viện hàng đầu của Việt Nam
● Lộ trình thăng tiến rõ ràng, có cơ hội tiếp cận các công nghệ, kiến thức mới và làm việc cùng các chuyên gia nhiều kinh nghiệm
● Được Mentor đào tạo bài bản, chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ, các kỹ năng mềm trước khi vào công việc cụ thể
● Môi trường trẻ trung năng động, đồng nghiệp thân thiện; Du lịch và teambuilding hàng năm - Các sự kiện nội bộ đa dạng
● Được cung cấp phương tiện làm việc hiện đại máy tính cấu hình cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH TƯƠNG TÁC VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH TƯƠNG TÁC VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 3 Ngõ 84 Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

