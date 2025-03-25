Tuyển Data Analyst Công ty TNHH Fetek Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 8 ngõ 30 Nguyễn Thị Định, Trung Hoà, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Phân tích yêu cầu từ phía đơn vị nghiệp vụ (business requirement).

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 1-3 năm ở vị trí Business Data Analyst/ Data Analyst

Có kinh nghiệm làm việc với SQL-based để truy vấn và phân tích dữ liệu.

Có kinh nghiệm làm việc với Data warehouse/data lake

Khả năng tư duy phân tích, tư duy logic tốt

Khả năng trình bày, diễn giải thông tin tốt

Tiếng Anh đọc viết tốt

Tại Công ty TNHH Fetek Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Offer: UPTO 25M

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, cởi mở;

Thưởng lương tháng 13; các ngày Lễ, Tết trong năm;

Review lương hàng năm, có nhiều cơ hội tăng thêm thu nhập;

Chế độ nghỉ phép năm, tham gia BHXH theo quy định;

Nghỉ mát, liên hoan, hội họp, tất niên, team building....

Phụ cấp onsite, Phụ cấp gửi xe,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Fetek Việt Nam

