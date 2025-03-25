Tuyển Data Analyst Công ty TNHH Fetek Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Analyst Tại Công ty TNHH Fetek Việt Nam
Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: số 8 ngõ 30 Nguyễn Thị Định, Trung Hoà, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
Phân tích yêu cầu từ phía đơn vị nghiệp vụ (business requirement).
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm từ 1-3 năm ở vị trí Business Data Analyst/ Data Analyst
Có kinh nghiệm làm việc với SQL-based để truy vấn và phân tích dữ liệu.
Có kinh nghiệm làm việc với Data warehouse/data lake
Khả năng tư duy phân tích, tư duy logic tốt
Khả năng trình bày, diễn giải thông tin tốt
Tiếng Anh đọc viết tốt
Tại Công ty TNHH Fetek Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Offer: UPTO 25M
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, cởi mở;
Thưởng lương tháng 13; các ngày Lễ, Tết trong năm;
Review lương hàng năm, có nhiều cơ hội tăng thêm thu nhập;
Chế độ nghỉ phép năm, tham gia BHXH theo quy định;
Nghỉ mát, liên hoan, hội họp, tất niên, team building....
Phụ cấp onsite, Phụ cấp gửi xe,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Fetek Việt Nam
