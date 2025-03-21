Tuyển Data Analyst Công ty CP Dược Phẩm Thái Minh Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty CP Dược Phẩm Thái Minh Pro Company
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/04/2025
Data Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Analyst Tại Công ty CP Dược Phẩm Thái Minh Pro Company

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thọ Tháp, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Chịu trách nhiệm làm vẽ các biểu đồ, báo cáo chung cho các phòng ban của Thái Minh và Cỏ Mềm dựa trên dữ liệu của được cung cấp
Xử lý, phân tích và đưa ra các đánh giá dựa trên những thông tin được cung cấp
Tìm hiểu nghiệp vụ của các phòng ban liên quan, trực tiếp triển khai hoặc hỗ trợ các phòng ban làm các báo cáo phù hợp.
Làm việc với BGĐ để hỗ trợ thông tin giúp BGĐ ra các quyết định quan trọng của tập đoàn

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành CNTT, Marketing, Kinh Tế.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc với PowerBI / Google Data Studio.
Kỹ năng phân tích tốt, tư duy phản biện tốt.
Nhạy bén với con số, có khả năng đọc hiểu số liệu tốt.
Khả năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.
Trung thực, chủ động, trách nhiệm, sẵn sàng học hỏi

Tại Công ty CP Dược Phẩm Thái Minh Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15 - 25 triệu/tháng.
Chế độ BHXH theo quy định pháp luật, phụ cấp cơm trưa, nghỉ phép, du lịch, khám sức khỏe định kỳ,BH Sức khỏe,…
Được làm việc trong môi trường tử tế, năng động, có tầm nhìn và định hướng rõ ràng, được ghi nhận và lương thưởng xứng đáng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Dược Phẩm Thái Minh Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 3, ngõ 2 Thọ Tháp, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

