Tuyển Data Analyst Early Start JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu

Early Start JSC
Ngày đăng tuyển: 26/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/04/2025
Early Start JSC

Data Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Analyst Tại Early Start JSC

Mức lương
16 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, Tòa nhà FS, TTTM TNR Gold Season, số 47 Nguyễn Tuân, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương 16 - 20 Triệu

Ứng dụng AI: Tích hợp và phát triển các luồng automation tự động để tối ưu hóa quy trình làm việc, nâng cao hiệu suất phân tích dữ liệu
Xây dựng báo cáo: Thiết kế và cung cấp các báo cáo chi tiết, dễ hiểu cho các phòng ban liên quan (Growth, Product, Marketing, v.v.), hỗ trợ việc ra quyết định dựa trên dữ liệu
Phân tích và đề xuất: Đưa ra các insight giá trị từ dữ liệu, đồng thời đề xuất các giải pháp tối ưu cho các chỉ số sản phẩm (user engagement, retention, v.v.) và kinh doanh (doanh thu, chi phí)
Thực hiện A/B Testing: Thiết kế, triển khai và phân tích các thử nghiệm A/B để đánh giá hiệu quả của các tính năng hoặc chiến lược mới

Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong vai trò Data Analyst
Hiểu biết về các chỉ số tăng trưởng ứng dụng (app growth metrics) là điểm cộng
Open-minded: Luôn sẵn sàng tiếp nhận ý kiến mới và thích nghi với các thay đổi nhanh chóng trong ngành công nghệ và giáo dục
Fast learner: Nhanh chóng nắm bắt công cụ, quy trình mới để đáp ứng yêu cầu công việc
Các công cụ và ngôn ngữ lập trình: Thành thạo các công cụ dành cho Data Analyst như SQL, Python, Excel nâng cao; kinh nghiệm với BI tools (Tableau, Power BI,.) là một lợi thế
Tư duy phản biện & giải quyết vấn đề: Khả năng phân tích sâu, đặt câu hỏi đúng và tìm ra giải pháp hiệu quả từ dữ liệu
Ownership: Chủ động trong công việc, chịu trách nhiệm với kết quả và luôn hướng tới việc tạo ra giá trị thực tế

Tại Early Start JSC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực, từ 16M - 20M + thưởng
Trợ cấp 1.000.000 VNĐ/ tháng ăn trưa, xăng xe
Được trang bị thiết bị phục vụ cho công việc hoặc trợ cấp nếu sử dụng thiết bị cá nhân
Được sử dụng không giới hạn các sản phẩm của Monkey
Được làm việc tại công ty đạt được nhiều giải thưởng danh giá như Giải nhất Sáng kiến toàn cầu tại Mỹ do tổng thống Mỹ Barack Obama trao tặng; Giải nhất Nhân tài đất Việt; Top 1 ứng dụng trẻ em được yêu thích trên App Store và Google Play….
Được làm việc trong môi trường Startup tích cực, cởi mở, sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ từ sếp đến đồng nghiệp
Được tài trợ chi phí cho các khóa học để phát triển năng lực chuyên môn của bản thân
Được xét tăng lương hàng năm
Thưởng năng suất, thưởng dự án, thưởng sáng kiến, thưởng tăng tốc, thưởng nóng, thưởng khi nghĩ ra cách thưởng mới; các dịp lễ, Tết đều có quà, thưởng
Số ngày nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết, nghỉ việc cá nhân lên đến 28 ngày/năm
Chế độ thai sản hấp dẫn cho nam, nữ giới
Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của công ty
Được khám sức khỏe định kỳ với gói khám chất lượng cao tại các Cơ sở y tế lớn
Hưởng niềm vui không chỉ phúc lợi: Teabreak mỗi ngày, liên hoan hàng tuần, sinh nhật hàng tháng, du lịch hàng năm
Và rất nhiều chính sách phúc lợi hấp dẫn khác sẽ được trao đổi tại buổi Phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Early Start JSC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Early Start JSC

Early Start JSC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà FS, TTTM TNR Gold Season, số 47 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

