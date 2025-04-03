Tuyển Data Engineer Công ty Cổ phần Z Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 26 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Engineer Tại Công ty Cổ phần Z Holding
- Hà Nội: R4, Royal City, 72 Nguyễn Trãi, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Data Engineer Với Mức Lương 16 - 26 Triệu
Xây dựng hạ tầng dữ liệu: Thiết kế và xây dựng pipeline xử lý dữ liệu quy mô lớn từ nhiều nguồn khác nhau.
Xây dựng hạ tầng dữ liệu:
Tối ưu hóa hiệu suất: Cải tiến pipeline ETL/ELT nhằm đảm bảo hiệu suất xử lý và tính đỉnh cao của dữ liệu.
Quản lý dữ liệu: Xây dựng và duy trì kho dữ liệu (data warehouse, data lake) đảm bảo tính toàn vẹn và sẵn sàng.
Hợp tác với các bộ phận khác: Phối hợp với Data Scientist, AI Engineer và các nhóm khác để hiểu nhu cầu dữ liệu và đề xuất giải pháp.
Tích hợp và bảo trì hệ thống: Triển khai các giải pháp monitoring, logging và alerting để giám sát hệ thống dữ liệu.
Với Mức Lương 16 - 26 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty Cổ phần Z Holding Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Z Holding
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
