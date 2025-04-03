Tuyển Data Engineer Công ty Cổ phần Z Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 26 Triệu

Xây dựng hạ tầng dữ liệu: Thiết kế và xây dựng pipeline xử lý dữ liệu quy mô lớn từ nhiều nguồn khác nhau.

Tối ưu hóa hiệu suất: Cải tiến pipeline ETL/ELT nhằm đảm bảo hiệu suất xử lý và tính đỉnh cao của dữ liệu.

Quản lý dữ liệu: Xây dựng và duy trì kho dữ liệu (data warehouse, data lake) đảm bảo tính toàn vẹn và sẵn sàng.

Hợp tác với các bộ phận khác: Phối hợp với Data Scientist, AI Engineer và các nhóm khác để hiểu nhu cầu dữ liệu và đề xuất giải pháp.

Tích hợp và bảo trì hệ thống: Triển khai các giải pháp monitoring, logging và alerting để giám sát hệ thống dữ liệu.