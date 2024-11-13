Tuyển Data Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH TƯƠNG TÁC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 24 Triệu

Tuyển Data Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH TƯƠNG TÁC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 24 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH TƯƠNG TÁC VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH TƯƠNG TÁC VIỆT NAM

Data Engineer

Mức lương
20 - 24 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa VTVcab 3/84 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Data Engineer Với Mức Lương 20 - 24 Triệu

Phát triển và duy trì hệ thống dữ liệu:
Thiết kế và triển khai các hệ thống DataLake, Data Warehouse và Data Mart để thu thập, lưu trữ, và quản lý dữ liệu lớn.
DataLake
Data Warehouse
Data Mart
Xây dựng và duy trì các ETL pipelines (Extract, Transform, Load), ELT pipilines (Extract, Load, Transform) để xử lý và chuyển đổi dữ liệu từ nhiều nguồn vào hệ thống dữ liệu trung tâm.
ETL
Quản lý và tối ưu hóa các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như SQL Server, ClickHouse, PostgreSQL.
SQL Server
ClickHouse
PostgreSQL
Giám sát và tối ưu hóa hệ thống:
Giám sát hiệu suất của hệ thống dữ liệu, đảm bảo tính sẵn có, độ tin cậy và hiệu suất cao.
Tối ưu hóa các truy vấn và cơ sở dữ liệu để cải thiện tốc độ truy xuất và xử lý dữ liệu.
Đảm bảo sao lưu, khôi phục và bảo mật dữ liệu được thực hiện đầy đủ và chính xác.
Hỗ trợ và hợp tác kỹ thuật:
Hỗ trợ các nhóm Data Analyst và Data Scientist trong việc truy xuất và sử dụng dữ liệu.
Tham gia vào việc phát triển và cải tiến các giải pháp dữ liệu nhằm đáp ứng các nhu cầu phân tích và kinh doanh.
Đảm bảo các giải pháp dữ liệu tuân thủ các quy định về bảo mật và chính sách nội bộ.
Nâng cao và phát triển kỹ năng:
Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới trong lĩnh vực dữ liệu, đóng góp vào việc nâng cao chất lượng hệ thống.
Tham gia các buổi đào tạo nội bộ và chia sẻ kiến thức với các thành viên trong nhóm.

Với Mức Lương 20 - 24 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng chuyên môn:
Tốt nghiệp Đại học chính quy.
2-4 năm kinh nghiệm trong vai trò Data Engineer hoặc các vị trí tương đương.
2-4 năm kinh nghiệm
Thành thạo trong việc phát triển và tối ưu hóa DataLake, Data Warehouse, ETL/ELT pipelines.
DataLake
Data Warehouse
ETL/ELT pipelines
Kinh nghiệm làm việc với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như SQL Server, ClickHouse, PostgreSQL.
SQL Server
ClickHouse
PostgreSQL.
Kỹ năng lập trình tốt với Python, Java hoặc Scala.
Python
Java
Scala
Kiến thức về các công cụ và công nghệ Big Data như Hadoop, Spark là một lợi thế.
Hadoop
Spark
Kỹ năng mềm:
Kỹ năng giải quyết vấn đề và khả năng làm việc độc lập.
Khả năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả, đặc biệt trong việc phối hợp với các nhóm phân tích và kinh doanh.
Tinh thần trách nhiệm cao và khả năng quản lý thời gian tốt.
Khác:
Cẩn trọng và có trách nhiệm với công việc, đặc biệt là khi xử lý dữ liệu nhạy cảm.
Cam kết bảo mật và không tiết lộ các thông tin quan trọng liên quan đến dữ liệu và chiến lược của công ty. Hiểu rõ tầm quan trọng của bảo mật thông tin và luôn tuân thủ các quy định bảo mật.
Có tinh thần học hỏi và khả năng thích ứng nhanh với các công nghệ và công cụ phân tích mới.
Sẵn sàng làm việc trong môi trường bảo mật cao và tuân thủ các quy định bảo mật của công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH TƯƠNG TÁC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực.
Hưởng đầy đủ các chế độ theo luật (BHXH, BHYT,các ngày nghỉ lễ, nghỉ phép, thai sản...). Các chính sách hiếu, hỷ, nghỉ phép 12 ngày/năm, 2 năm làm việc cộng thêm 1 ngày phép
Bảo hiểm sức khỏe toàn diện 24/7, khám sức khỏe định kỳ hàng năm gói Premium, Du lịch resort 5 sao
Khám sức khỏe thường niên tại bệnh viện hàng đầu của Việt Nam
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, có cơ hội tiếp cận các công nghệ, kiến và làm việc cùng chuyên gia nhiều kinh nghiệm
Môi trường trẻ trung năng động, đồng nghiệp thân thiện; Du lịch và teambuilding hàng năm
Các sự kiện nội bộ đa dạng
Được cung cấp phương tiện làm việc hiện đại máy tính cấu hình cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH TƯƠNG TÁC VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH TƯƠNG TÁC VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH TƯƠNG TÁC VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 3 Ngõ 84 Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

