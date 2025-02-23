Tuyển Data Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN NEXAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD

Tuyển Data Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN NEXAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD

CÔNG TY CỔ PHẦN NEXAR
Ngày đăng tuyển: 23/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NEXAR

Data Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Engineer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NEXAR

Mức lương
500 - 1,000 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, số 30

- 32 ngõ 12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Data Engineer Với Mức Lương 500 - 1,000 USD

Thiết kế, xây dựng và vận hành các data pipelines nhằm thu thập dữ liệu và phân tích từ nhiều nguồn khác nhau.
Hiểu sâu về các core game, tạo data model và tối ưu các data pipelines cho việc mở rộng sau này.
Phối hợp với các team liên quan để tạo những bộ dữ liệu đáng tin cậy, dễ hiểu và hoạt động trơn tru.
Làm việc với nhiều bên liên quan để đưa ra các yêu cầu và thiết kế các tập dữ liệu chung; khả năng lập tài liệu, đơn giản hóa và giải thích các vấn đề phức tạp cho nhiều đối tượng khác nhau.

Với Mức Lương 500 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo SQL và Python.
Thân thuộc với các công cụ như Airflow, Dagster và các công cụ ETL/reverse ETL khác.
Có kinh nghiệm với hệ sinh thái của Google (Google Cloud, Firebase, ...) là một lợi thế.
Khả năng phán đoán, kỹ năng giải quyết vấn đề một cách sáng tạo.
Khả năng làm việc độc lập đi kèm với kỹ năng giao tiếp tốt.
Tốt nghiệp các trường đại học chuyên ngành CNTT là lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NEXAR Thì Được Hưởng Những Gì

Văn hoá làm việc tự chủ, linh hoạt trong việc nghỉ phép và giờ giấc. Trách nhiệm và sự hiệu quả trong công việc là điều chúng tôi quan tâm hơn.
Môi trường năng động và chuyên nghiệp thuận lợi cho mục tiêu phát triển sự nghiệp bền vững cũng như nâng cao năng lực chuyên môn.
Luôn có những người bạn buddy và mentor giàu kinh nghiệm, sẵn sàng hỗ trợ và đồng hành cùng bạn.
Mức lương offer: $500 - $1000 tùy theo kiến thức, kinh nghiệm và tiềm năng phát triển của bạn.
Mức thưởng không giới hạn, không tỉ lệ thuận với kiến thức hay kinh nghiệm, nó sẽ phụ thuộc phong độ và sự đóng góp của bạn trong việc tạo ra giá trị cho công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NEXAR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NEXAR

CÔNG TY CỔ PHẦN NEXAR

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, số 30-32 ngõ 12 Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

