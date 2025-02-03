Tuyển Data Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 3 USD

Mức lương 600 - 3 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà GHTK, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Data Engineer Với Mức Lương 600 - 3 USD

– Tham gia phát triển và triển khai các dịch vụ sử dụng các công nghệ big data: Hadoop

ecosystem, kafka, spark, ...;

– Nghiên cứu và triển khai các công nghệ lưu trữ và tính toán trên hệ thống bigdata;

– Vận hành, triển khai các job ETL, tổng hợp dữ liệu;

– Xây dựng & triển khai hệ thống phát hiện bất thường, hệ thống Hồ sơ khách hàng đảm bảo hiệu năng và tính sẵn sàng cao;

– Làm việc với các team khác: Vận hành, Sản phẩm, BA.

Với Mức Lương 600 - 3 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Có khả năng lập trình chuyên sâu java/python/scala;

– Có kinh nghiệm làm việc về các hệ thống big data, Data-warehouse, BI, sử dụng các mã nguồn mở như Hadoop ecosystem, spark, hive, kudu, kafka, hbase, cassandra;

– Lập trình thông thạo spark, spark-streaming;

– Có kiến thức và kinh nghiệm xây dựng hệ thống chuyên sâu về dữ liệu với kiến trúc

Lambda/Kappa/Data Lake;

– Có kinh nghiệm xây dựng các hệ thống customer 360 đảm bảo hiệu năng và tính sẵn sàng cao;

– Tư duy tốt, có khả năng nghiên cứu, đánh giá và cập nhật công nghệ mới.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM Thì Được Hưởng Những Gì

600$ – 3000$

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM

