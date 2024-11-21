Tuyển Quy hoạch và phát triển bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN HIGH RISE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN HIGH RISE
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN HIGH RISE

Quy hoạch và phát triển bất động sản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quy hoạch và phát triển bất động sản Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN HIGH RISE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 1

Mô Tả Công Việc Quy hoạch và phát triển bất động sản

Mô tả Công việc
MẠNG LƯỚI QUAN HỆ
Bên trong:
- Ban Giám đốc;
- Nhân viên trong toàn công ty.
Bên ngoài:
- Đối tác của công ty.
TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC
Tóm tắt trách nhiệm công việc:
- Tổ chức đấu thầu;
- Soạn thảo, đàm phán và thống nhất hợp đồng;
- Quản lý hợp đồng: tạm ứng, thanh quyết toán và phát sinh;
- Kiểm soát chi phí theo ngân sách được phê duyệt.
Mục tiêu công việc:
- Hoàn thành công việc được giao.
Nội dung công việc
Công tác đấu thầu:
- Kiểm tra, tính toán khối lượng dự thầu (nếu được yêu cầu);
- Soạn thảo hồ sơ mời thầu;
- Lập danh sách mời thầu, phát hành hồ sơ mời thầu;
- Đóng thầu, mở thầu, tổ chức họp làm rõ hồ sơ dự thầu để đưa về cùng mặt bằng chào thầu, đàm phán với nhà thầu về đơn giá chào thầu để đạt đơn giá tối ưu;
- Trình đề xuất lựa chọn nhà thầu;
Công tác soạn thảo và trình ký hợp đồng:
- Soạn thảo hợp đồng;
- Đàm phán, thống nhất hợp đồng với đối tác;
- Trình duyệt, phát hành hợp đồng.
Công tác Quản lý hợp đồng:
- Kiểm tra, xác nhận và trình duyệt các phát sinh tại dự án cho Nhà Thầu;
- Kiểm tra, xác nhận và trình duyệt hồ sơ tạm ứng, thanh toán, quyết toán các hợp đồng;
- Theo dõi thanh toán, kiểm soát chi phí dự án theo ngân sách được phê duyệt;
Công việc khác
- Thực hiện báo cáo tuần;
- Các công việc khác phát sinh.
QUYỀN HẠN
- Đề xuất các ý kiến để cải thiện giúp công việc được thực hiện tốt hơn;
- Tham gia các khóa đào tạo theo quy định của công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Yêu Cầu Công Việc
- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế Xây dựng, Xây Dựng DD&CN.
- Giới tính: Nam/Nữ
- Có khả năng đọc hiểu được các Hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu.
- Hiểu biết về Luật, nghị định, thông tư liên quan.
- Sử dụng được các phần mềm liên quan phục vụ trong công việc.
Kinh nghiệm:
- Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí kỹ sư đấu thầu - dự toán, đặc biệt trong lĩnh vực chủ đầu tư bất động sản là một lợi thế.
Kỹ năng khác:
- Kỹ năng quản lý thời gian, tiến độ công việc.
- Kỹ năng làm việc độc lập, sáng tạo và chủ động trong công việc.
- Kỹ năng làm việc nhóm.
- Kỹ năng giao tiếp.
- Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề.
- Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, có trách nhiệm.

Quyền lợi

Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN HIGH RISE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

