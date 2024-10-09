Tuyển Hàng hải TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) Pro Company
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) Pro Company

Hàng hải

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hàng hải Tại TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Văn phòng Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Hàng hải Với Mức Lương Thỏa thuận

– Tham gia xây dựng chiến lược đầu tư, danh mục đầu tư tiềm năng, kế hoạch đầu tư, phương án thực hiện đầu tư vốn (đầu tư, tăng/giảm vốn, thoái vốn)
– Độc lập thực hiện việc tìm kiếm cơ hội đầu tư, chỉ đạo triển khai nghiên cứu, phê duyệt nội bộ và quản trị danh mục sau đầu tư đối với mảng công việc được giao. Chủ động đánh giá rủi ro với danh mục đầu tư hiện hữu và đề xuất phương án xử lý.
– Xây dựng phương án và triển khai thực hiện việc mua, bán, chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng chứng khoán, chuyển nhượng vốn đảm bảo đúng quy định pháp luật.
– Mở rộng quan hệ với các cơ quan quản lý nhà nước và các đối tác trên thị trường tài chính.
– Đánh giá cơ hội đầu tư, đánh giá hiệu quả đầu tư, xây dựng phương án, quản lý danh mục đầu tư, thực hiện đầu tư tài chính của VIMC.
– Các nhiệm vụ khác được phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi dưới 40 tuổi.
- Độ tuổi d
– Tốt nghiệp Đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Tài chính, Kinh tế. Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp Thạc sỹ tại các trường đại học có uy tín ở nước ngoài
– Có hiểu biết sâu và kinh nghiệm đầu tư các sản phẩm tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, các sản phẩm có kỳ hạn.
– Có 05 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tài chính, đầu tư, chứng khoán. Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm, hiểu biết về ngành hàng hải (vận tải biển, cảng biển, dịch vụ hàng hải) hoặc những ứng viên có kinh nghiệm trên 02 năm tại các vị trí tương đương ở công ty quản lý quỹ nước ngoài, bộ phận đầu tư của các công ty chứng khoán, ngân hàng, công ty bảo hiểm...
– Có khả năng xây dựng mối quan hệ với các tổ chức đầu tư, tài chính trên thị trường để tìm kiếm các cơ hội đầu tư.
– Có khả năng phân tích và đánh giá rủi ro các cơ hội đầu tư.
– Có chứng chỉ CFA (tối thiểu bậc 1) là một lợi thế.
– Có khả năng sử dụng tiếng Anh ở các kỹ năng nghe – nói – đọc – viết để thực hiện các giao dịch, nghiên cứu tài liệu liên quan đến lĩnh vực đảm nhiệm.
– Có các kỹ năng: Lập kế hoạch; tổ chức thực hiện, phân công giao việc và giám sát thực hiện theo mục tiêu; khả năng đàm phán tốt; Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng phát triển quan hệ với đối tác.
– Nhiệt tình và trách nhiệm, chủ động với công việc.

Tại TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

– Mức lương: Lương, thưởng cạnh tranh, hấp dẫn
– Được tham gia và hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định pháp luật hiện hành.
– Được hưởng các chế độ đãi ngộ, phúc lợi khác theo quy định của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (thưởng vào dịp lễ, Tết, hoạt động an sinh xã hội, du lịch hàng năm, teambuilding, các hoạt động thể thao, văn nghệ...).
– Được tạo điều kiện tốt nhất để phát triển nghề nghiệp.
– Được tham gia các chương trình hội thảo, các khóa đào tạo trong nước và nước ngoài.
– Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và văn hóa lấy khách hàng làm trung tâm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) Pro Company

TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Số 1 Đào Duy Anh - Phường Phương Mai - Quận Đống đa - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

