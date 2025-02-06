Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU QUẾ HỒI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thôn Vàng, xã Cổ Bi, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Thiết kế các sản phẩm truyền thông online: banner, cover photo, ảnh động flash, infographic... phục vụ cho các chiến dịch Marketing trên đa nền tảng: Website, tiktok, Instagram,...

- Thiết kế các sản phẩm phục vụ truyền thông offline: thiết kế backdrop, standee, banner, thư mời, voucher, bandroll, tờ rơi, tờ gấp, các banner để mang đi các Hội chợ, sự kiện của Công ty,...

- Thiết kế tem nhãn, bao bì sản phẩm theo nhận diện thương hiệu kết hợp xu hướng thực tế.

- Quay dựng, chỉnh sửa video dựa trên kịch bản của team Truyền thông trên các nền tảng: Facebook, Tiktok, Youtube,...

- Phối hợp với bộ phận Truyền thông lên ý tưởng và chụp ảnh sản phẩm theo concept/chủ đề.

- Trực tiếp tham gia hỗ trợ các sự kiện tại Công ty.

- Thực hiện các công việc được phân công từ Trưởng phòng, Ban lãnh đạo.

- Phối hợp hỗ trợ công việc cùng các bộ phận khác như nhân sự, kinh doanh, truyền thông, marketing.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ: từ 25 tuổi trở lên.

- Kiến thức: Tốt nghiệp trình độ Đại học trở lên các ngành liên quan tới Tài chính, Kế toánm Ngân hàng và các ngành liên quan khác.

Sử dụng thành thạo phần mềm và công nghệ thiết kế hiện đại Illustrator, Photoshop, Adobe

Premiere, 2-3D...

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm tại vị trí Giám đốc tài chính hoặc vị trí quản lý có cấp độ tương tự. Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại các doanh nghiệp chuẩn bị niêm yết trên sàn chứng khoán, thành thạo hồ sơ kêu gọi vốn

- Kỹ năng:

+ Có tư duy thiết kế và thẩm mỹ tốt, sử dụng được máy ảnh

+ Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, giao tiếp tốt và truyền đạt tốt

+ Sử dụng thành thạo tiếng Anh kỹ năng

+ Biết lái xe là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU QUẾ HỒI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Deal theo năng lực (10 triệu – 15 triệu/tháng)

- Phụ cấp tiền ăn ca.

- Hưởng các chế độ phúc lợi của Công ty như nghỉ mát, khám sức khỏe, happy house, các quyền lợi khác theo quy định Bộ luật Lao động (BHXH, ...).

- Thưởng tháng lương thứ 13

- Môi trường văn hóa trẻ, năng động, được tạo tối đa điều kiện phát huy năng lực chuyên môn và phát triển sự nghiệp

- Được tham gia đào tạo định kỳ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU QUẾ HỒI VIỆT NAM

